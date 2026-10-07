吳志中稱徐佳青需照顧孩子　郭正亮火大

台“外交部政務次長”吳志中。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／民眾黨“立院”黨團指控，“僑委會委員長”徐佳青自2022年起，帶著未滿14歲的兒子以“攝影官”名義周遊列國。台“外交部次長”吳志中6日稱，徐帶一個未成年兒子，“身為母親要照顧她的兒子”，引發批評。對此，前“立委”郭正亮質問，徐佳青丈夫唐博偉（Bo Tedards）沒有照顧孩子的責任？徐的兒子14歲，這個年紀可以當攝影官？吳志中連這個都不知道，“你當什麼次長”！



除了上述爭議，徐佳青還涉東沙體驗營特權案，已被北檢列為貪污圖利罪被告，由檢肅黑金專組檢察官偵辦中。兒子當攝影官、丈夫開公務車等情節，北檢已主動分“他字案”，交由同一位檢察官一併偵辦。



吳志中6日赴“立法院”備詢前接受媒體訪問，針對徐佳青被指控濫權，吳先稱“外交部”沒有接到任何檢舉。隨後表示，“請大家不要忘記，徐佳青帶一個未成年兒子，她身為一個母親，要照顧她的兒子”。他指出，相關新聞報導已經看到了，“外交部”已開始釐清真相，如有結果會向外界報告。



針對吳志中的說法，郭正亮6日在政論節目《中天辣晚報》反問，唐博偉沒有照顧孩子的責任？孩子一定要用“外交部”的經費跟媽媽出國？此外，徐的兒子14歲，這個年紀可以當攝影官嗎？“外交部”、“僑委會”的攝影官能讓未成年人士擔任？吳志中連這個都不知道？“你當什麼次長”。



郭正亮質疑，14歲的人怎麼可能兼任公務員的位置？“這講白了是亂搞一通”。節目主持人張雅婷提到，徐佳青“希望大家理解”。郭則指出，若要理解，徐佳青應該先遵守法律，並去怪唐博偉，為什麼不能兒子待在台灣，由唐照顧？



另外，徐佳青6日備詢時表示，“僑委會”近期接受兩次檢查，結果均顯示依法辦理，沒有圖利情況。到了下午又透過文字回應，自己盡忠職守，從未濫用公帑或職權，“至於我家人自費想飛到哪裡看我，應該是民主社會允許的基本人權吧”。