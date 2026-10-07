李翔宙談與領導人互動　蔣經國想幫找女朋友

李翔宙（左）與尹乃菁（右）對談。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／台前“國安局長”、前陸軍司令李翔宙6日舉行新書《政。望：前線五十年，從國安決策到世界現場的國家思考》發表會。李翔宙談及他與5位“總統”親身接觸經歷，相當傳神；他說，“總統觀察員”是他沒寫在履歷表的工作，從蔣經國以來，曾與歷任“總統”互動，感觸很深。



李翔宙6日下午舉辦新書發表會，蕭萬長、前“立法院長”王金平、前“國安會秘書長”暨退役上將丁渝洲等出席。



《中時新聞網》報道，李翔宙依序自蔣經國談起，他說，1980年在澎防部擔任飛彈連長，有一天蔣經國前來營區視察。他作完簡報後，蔣經國讓他坐在身旁，並問“老太爺、老太太好嗎？他們幾歲了？你結婚了沒有？我幫你介紹女朋友！”最後拍拍他肩膀說，“好好幹”。



當時的府侍衛長周仲南，隨後告訴李翔宙，“蔣經國非常誇獎你，要幫你找女朋友。”李翔宙說，周仲南是他的老長官，他跟周仲南說，“你是了解我的”，周仲南說，“我知道，已幫你婉謝了”。



至於李登輝，李翔宙說，李登輝是自己看過的領導人中，最能運用學理的一位，“一輩子像是下圍棋，直到棋局結束，你才知道他贏了”。李翔宙表示，1999年，九二一大地震，他以副侍衛長身分，陪著李登輝到災區視察了兩個月。有一天李登輝突然問他：“你覺得政府最欠缺什麼？”李翔宙回答，應該是整合能力。李登輝聽了，轉頭拿起兩本書，一本英文書，一本日文書，書的內容都是談整合。



至於陳水扁，李翔宙說，大家提起陳水扁，彼此是會吵架的，因為爭議性太高。他說，他在副參謀總長執行官任上，一個星期日早上，參謀總長湯曜明突然來電，要他下午三點鐘，對美國出兵伊拉克進行簡報。李翔宙還刻意模仿湯曜明說話語氣與腔調。



李翔宙說，當時他父親病重彌留，醫師打了近10次電話來要他去見父親最後一面，但他沒空，就他一人簡報，走不開。那天下午在衡山指揮所簡報完畢，湯曜明才從其他人處得知李翔宙的父親當日過世。湯曜明看著李翔宙除了說“對不起”，說不出其他話來。但湯曜明向陳水扁報告了，第二天陳水扁到“國防部”，特別走到他辦公桌前，鞠了一個躬，沒說話，就走了。



李翔宙說，陳水扁是最會動員人力的人，但他最大敗筆也是把這種動員人力當成是“國家”治理。



提及馬英九，李翔宙說，他在擔任憲兵司令，母親過世，他沒讓辦公室同事知道，花兩周時間和家人辦完母親後事，直到火化當天，在殯儀館被其他人看到，對方告知“國防部長”高華柱。高華柱覺得難以置信，查證屬實後向他致意，同時告知馬英九。第二天，七大情治系統在憲令部舉行高層會議，馬英九和他握手，但沒有說話。高華柱事後告訴李翔宙，馬英九已經批准他升任上將。