帶兒出訪　徐佳青哽咽請辭自請調查

徐佳青遭到爆料公器私用，今天哽咽請辭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車，民怨越燒越烈。“僑委會”7日上午8點45分緊急發採通召開臨時記者會，徐佳青哽咽宣布請辭。



徐佳青一開始笑容可掬地走入會議室，還關心媒體是否就位，似乎不受爭議影響。但徐接續發表聲明，哽咽表達自己任職“僑委會”6年半期間問心無愧！她決定自請相關行政及司法調查並宣布即日起請辭委員長。



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，要求徐立刻停職，“外交部”、“僑委會”依法究責。



“行政院長”卓榮泰才交代，“公務員一定要提高自律，在各個方面都要特別注意到民眾觀感以及法律的要求。”但台“外交部次長”吳志中昨天一句“大家要理解徐佳青也是一位母親”，意外引爆台灣社會怒火。



眼見民怨沸騰，“僑務委員會”7日上午8點45分臨時在媒體框發採訪通知，在9點半由“僑委會委員長”徐佳青進行新聞說明記者會。



徐佳青聲明稿全文：



一、本人任職“僑委會”六年半期間，無論在“國內”或海外始終依法行政、戮力從公、全力以赴、問心無愧！由於某些“立委”對本人職務一再造謠扭曲，但本人不會因一次次無理的質疑與打壓而退縮！過去即使不斷釐清事實、還原真相、提供大量資料，仍然等不到理性論政的空間，本人決定自請相關行政及司法調查，並全力配合，絕不迴避、也尊重接受最終調查結果。



二、為維護行政及司法調查機關的客觀獨立空間，讓台灣社會重新聚焦正向發展，以及捍衛“僑委會委員長”職位清譽及官箴，本人即日起請辭委員長，對所有曾一起努力的海內外同仁我只能抱歉，還留下很多工作未能與你們共同完成是最大的遺憾，但我相信你們仍然會圓滿完成各項僑務政策與任務，請原諒我提前離開職位。非常榮幸能與你們共事服務全球僑胞，請繼續讓“僑委會”轉型成長，本人謹藉此致上最深的感謝與敬意。



三、民主政治存在不同立場的競爭，但無論政黨或政治立場為何，都應尊重法治“國家”的基本行政原則，並維護公務人員基本權利與尊嚴。政黨競爭終究只是一時，“國家安全”與民主制度的穩定發展，才是所有政治工作者共同的責任。堅定守護台灣民主自由是我的價值與責任，懇請“國人”僑胞朋友攜手繼續朝國際社會大步邁進，讓台灣經濟、民主、自由、人權能夠更順暢發展！



最後，再次感謝所有一起走過萬哩路的家人朋友！