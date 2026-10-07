民眾黨批：徐佳青把公器私用包裝成基本人權

“僑委會委員長”徐佳青說，家人自費看他是基本人權，民眾黨團表示，家人要不要來看妳，是妳家的事；國家資源能不能讓妳家濫用，是人民的事。（照片：民眾黨團臉書） 中評社台北10月7日電／台灣民眾黨“立院”黨團5日爆料，“僑委會委員長”徐佳青2022年開始讓兒子以“攝影官”名義周遊列國，非駐外人員的丈夫唐博偉卻能開公務車載一家人遊華府；但徐佳青6日稱，家人自費想飛到哪看她，是民主社會允許的基本人權。對此，民眾黨團6日晚間再提出4項應依法調查釐清的重點，並痛批“民主保障的是人民的權利，不是政府高官的特權”。



徐佳青今天早上召開記者會宣布請辭，並且自請相關司法與行政調查。



針對徐佳青稱“家人飛哪看我，應該是民主社會基本人權”，民眾黨團6日晚間回應，“家人要不要來看妳，是妳家的事；國家資源能不能讓妳家濫用，是人民的事！”徐佳青刻意模糊“私人探親”與“公務出差”的界線，把人民對其公器私用的質疑，包裝成對“基本人權”的侵犯。



民眾黨團提及，但整起事件已不只是觀感問題、而是刑事司法，本應依法調查釐清，第一，徐佳青讓無公職身分的未成年兒子冒充“僑委會”活動攝影官，已涉及《刑法》第158條所規範的“僭行公務員職權行為”；第二，非公務人員卻得以進入或接觸具有外交、公務性質的行程與資訊，相關程序究竟是否合法、是否觸及“國家安全”及機密管理問題，必須徹查。



民眾黨團指出，第三，外館公務車不是徐佳青的私人座車，油費、車輛耗損、養護都是公家資源，但徐佳青至今卻不敢回應，為什麼其丈夫非“中華民國”公務員，卻可以使用外館公務車進行非公務性的私人行程？誰核准？依據何在？更何況外交駐外機構具有高度特殊性，公務車輛有嚴格管理規範，若公務資產挪為私用而發生事故，損害的將不只是徐佳青個人形象，而是台灣駐外機構的專業與國家聲譽，甚至涉及《貪污治罪條例》所稱“圖利”重大犯罪，“公務車是國家的，不是妳家的”。