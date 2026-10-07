謝龍介：賴難承受台南敗選　必全力助陳亭妃

國民黨台南市長參選人謝龍介。（中評社 資料照) 中評社台北10月7日電／中國國民黨台南市長參選人謝龍介昨日針對台南綠營長期執政下的選情表示，儘管地方傳出賴清德對民進黨提名的陳亭妃有所保留，但實際上，賴清德禁不起“本命區”台南敗選，會動員全黨助選，避免台南失守影響2028年大選。



謝龍介6日接受政論節目《少康戰情室》專訪，主持人趙少康提及國民黨議員林燕祝認為賴清德可能暗助謝龍介的報道。謝龍介對此表示，台南是賴清德的“本命區”，敗選的政治衝擊甚至可能超過高雄，因此他不認為賴會放任民進黨在台南失利。



對於目前民調落後陳亭妃，謝龍介表示，自己走訪市場時，感受到的支持熱度與民調呈現不同，願意當面替他加油的民眾，較四年前增加兩至三倍。他也以過去對上黃偉哲的選舉經驗指出，當時外界普遍不看好，最終差距卻約為五個百分點。



謝龍介認為，民進黨在台南長期執政，使一些支持其他政黨的民眾較少公開表達立場，因此解讀台南民調時，仍須考量未表態選民的動向。



談到台北市長選戰，謝龍介認為，民進黨在台北有一定支持基礎。他以馬英九競選連任時，李應元仍取得約四成選票為例，表示沈伯洋獲得一定聲量並不令人意外。對蔣萬安而言，持續穩健經營之外，也應審慎面對沈伯洋的挑戰，避免因回應過度，反而替對手擴大聲勢。



至於被稱為“洋流”的政治效應，謝龍介判斷，其影響可能集中在桃園以北，對南部選情的帶動有限。



針對蔣萬安反毒貼文湧入大量留言，謝龍介指出，“光是這則新聞留言，投入資源至少新台幣1000萬到2000萬以上，因為過去行情就是一則留言50塊”。主持人趙少康說，以50萬則來看至少就是2500萬，謝龍介補充，“多少可能有打折，這就是高手的操作，我有錢就要撒、我要止損”。



謝龍介也提及有關沈伯洋接受美方資金的指控，並表示，依他對賴清德的了解，賴應會在意此類爭議，因此對賴仍支持沈伯洋參選感到意外。