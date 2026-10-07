徐佳青請辭　林沛祥：綠營擔心成選舉提款機

藍委林沛祥受訪。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）“僑委會委員長”徐佳青因遭爆兒子以“攝影官”名義隨行出訪、丈夫使用公務車等爭議，今天宣布請辭。中國國民黨“立委”林沛祥向中評社表示，徐請辭對行政責任及法治有正面作用，但從政治面來看，“這很明顯是一個止血的動作”，民進黨恐怕也擔心相關爭議持續延燒，讓徐成為年底選舉的“提款機”。



“僑委會”今天上午臨時召開記者會，徐佳青在會中一度哽咽，宣布請辭委員長職務。她近日接連遭在野黨質疑公務車使用、預算支出及家人參與公務行程等問題，引發爭議。



林沛祥對此接受中評社訪問時表示，過去有太多行政首長出事後沒有負起行政責任，因此徐佳青請辭當然具有正面作用。但外界對於她是否涉及濫用、浪費公帑，甚至有無瀆職等問題的質疑，仍應交由檢調司法進一步調查，“不是單純請辭就算了”。



林沛祥說，從政治面來看，徐佳青之前面對“立法院”質詢時態度相當強硬，過去的許多爭議多認為自己沒有錯，但相關事件在社會上的觀感並不好，如今突然請辭，他認為明顯具有止血意味。



林沛祥認為，民進黨應是擔心徐佳青爭議持續發酵，成為年底選舉的“提款機”，因此選擇在此時切割止血，但事情不能到此為止，包括“外交部”相關官員也應把話說清楚，說明過去相關公務安排究竟如何發生。



至於徐佳青未來是否可能轉任其他職務，林沛祥表示，在野黨會持續緊盯，“錯了就是錯了，本來就應該受到懲處”，如果請辭只是暫時避風頭，之後又另作人事安排，這種做法無法讓人民接受。