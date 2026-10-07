竹縣選委會今審參選資格　李貞秀盼勿打壓

李貞秀。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／台灣前民眾黨“立委”李貞秀登記參選新竹縣竹北市市長，但傳出註銷中國大陸戶籍未滿10年，其參選資格引發爭議，新竹縣選委會7日將開會審查。李貞秀6日晚間臉書發文提出4點反駁，懇請“賴政府”勿再刻意挑起族群紛爭，並呼籲主管機關須依法行政，“不要蠻橫打壓公民參政權”。



過往對兩岸人民關係條例的認知，陸配只要持有台灣身分證滿10年，即可參選。去年陸委會、“移民署”等單位，進一步要求陸配需回到大陸申請放棄戶籍證明，再回台繳交“除籍證明”，才算完成完整的除籍手續。政府並以此進一步將10年的“起算日”，改成繳交除籍證明才起算，因此若是在這2年才補繳除籍證明，即便已持有台灣身分證20、30年，也無法獲得參選資格。



據瞭解，李貞秀先前在還沒放棄中國戶籍情況下，就先登記為不分區“立委”候選人，後來政府專案清查時，才透過補辦方式完成，因此認定除籍未滿10年。



根據《中時新聞網》報導，知情官員指出，依兩岸人民關係條例第21條，“大陸地區人民經許可進入台灣地區者，除法律另有規定外，非在台灣設有戶籍滿10年，不得登記為公職候選人”，而李貞秀2025年3月才回到大陸放棄當地戶籍，情況就不符合規定，因為她放棄中國戶籍未滿10年，亦即無法參選。



陸委會副主委梁文傑9月在記者會上表示，原中國大陸籍人士登記參選台灣公職，必須自繳交除去中國大陸戶籍證明起算滿10年才具備參選資格。選務機關預計會在10月17日以前完成參選資格的審查與公告。1日進一步表示，共有25位原陸籍人士登記為地方公職人員選舉候選人，其中4人未繳交喪失中國大陸戶籍證明；另有7人已繳交，但喪失戶籍未滿10年。