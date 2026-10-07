再出擊！蔣萬安反對社區發毒品促沈伯洋說明

台北市長蔣萬安受訪。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月7日電（記者 莊亦軒）中國國民黨台北市長蔣萬安7日上午赴台北市立聯合醫院昆明防治中心，視察“藥癮愛滋減害計劃”的美沙冬療法。蔣萬安喊話問民進黨台北市長參選人沈伯洋，是否還主張要在社區中心給吸毒者發放毒品？這是他昔日文章表達的，到底要在哪個社區提供吸毒者毒品？什麼毒品？須講清楚，這些沈還沒有清楚誠實面對。



位於台北市西門地區的昆明防治中心是藥癮及愛滋防治專責機構。蔣萬安聽取簡報前接受媒體聯訪，再度向沈伯洋的毒品論述揮拳，吸引大批媒體採訪。



針對視察反毒成效，蔣萬安表示，希望將正確資訊讓市民了解，而不要讓有些人自圓其說，讓民眾恐慌誤解了台北市的美沙冬療法。台北市從2005年開始的美沙冬替代療法，都是在專業醫事人員監督下，於四間專業醫療院所進行，包括台北市立聯合醫院的昆明院區、陽明院區、松德院區、以及三軍總醫院的北投分院。堅決反對在專業醫療院所以外場域發放。這與在社區中心提供吸毒者毒品是完全不同的。



根據洛杉磯、舊金山的毒品防治經驗，他指出，戒治、防治的作為很關鍵的是劑量的概念，台北市都經過審慎的評估、嚴謹的把關，也都有清楚的流程。如果過度開放，就會造成非常可怕的後果、災難。防毒大家都有共識，各種不同的作為、措施結果會大不相同。



沈伯洋6日再被爆出2014年曾轉貼文章，並表示“大麻背後真正的問題其實是需要用合法化解決的”。沈伯洋則回應，“我的立場其實一直都很清楚，我不主張毒品除罪化”。



針對沈伯洋改口不主張毒品除罪化，蔣萬安說，謝謝他主張不會支持毒品合法化，但也希望他可以清楚堅決反對毒品除罪化、對毒品零容忍，而不只是玩文字遊戲。他認為這個堅定立場是非常清楚的。