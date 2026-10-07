徐佳青請辭　藍營：不是下台就結案要查清楚

國民黨團書記長許宇甄。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）“僑委會委員長”徐佳青7日因兒子隨行出訪、丈夫使用公務車等爭議宣布請辭。中國國民黨“立法院”黨團書記長許宇甄7日受訪時對此表示，徐請辭只是負起最基本的政治責任，可能希望降低對選舉的衝擊。但“法律沒有下台免責條款”，該查的還是要查、該辦的還是要辦，不能因為請辭就跟著結案。



徐佳青近日接連遭在野黨質疑公務車使用、預算支出及家人參與公務行程等問題。“僑委會”7日上午臨時召開記者會，徐在會中一度哽咽，宣布請辭委員長職務。



許宇甄對此受訪表示，現在社會最關心的是徐佳青兒子究竟有沒有隨行擔任“攝影官”？她的丈夫有沒有使用“外交部”車輛接送及相關行程有無濫用外交資源、公器私用等情況，這些都必須調查清楚。



許宇甄說，徐佳青可以離開官位，但相關責任不能因此一筆勾銷。既然相關爭議已經進入司法調查，就應釐清是否有人下令、核准或配合及相關費用如何核銷？不能因為徐下台，調查工作就有所停頓。



許宇甄強調，過去基層公務人員即使涉及金額很小的公有財物使用，都可能受到司法追究。徐佳青身為“部會”首長，更應接受嚴格檢驗，“官越大，越應該被嚴格檢驗”。



許宇甄要求“行政院”、政風及檢調單位繼續徹查，政治請辭不能成為司法調查的句點，“不可以因為她下台就結案”，所有相關紀錄及責任都應查清楚，才能給納稅人一個交代。