藍委提反毒五大訴求　大麻降級須“立院”同意

藍委賴士葆等人舉行“堅決反對 毒品除罪化”記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月7日電（記者 邱筠媜）毒品議題成為台北市長選戰攻防焦點，中國國民黨籍“立委”賴士葆、李彥秀、台北市議員曾獻瑩等人今於“立法院”舉辦記者會提出五大訴求，大麻降級須經“立法院”同意、毒駕明定一年最低刑、致死傷加重並沒收車輛、緩刑強制戒癮、唾液快篩儘速入法。



近期遭藍營翻出民進黨台北市長參選人沈伯洋曾於2014年在臉書發文寫到“若台灣一時無法接受毒品除罪化，至少可以效仿某些國家，建立社區中心，提供吸毒者毒品與乾淨的針頭”、“大麻背後真正的問題，其實是要用合法化來解決”，相關言論引發爭議。



國民黨籍“立委”賴士葆、李彥秀、台北市議員曾獻瑩、台北市議員參選人林揚庭、民眾黨新北市議員參選人邸聖德7日於“立法院”舉行“堅決反對 毒品除罪化”記者會，並邀請媽媽盟副秘書長單信愛、台灣共善促進協會理事楊聰財醫師出席。



曾獻瑩指出，大麻目前屬第二級毒品，依現行《毒品危害防制條例》第2條，毒品品項及分級可由“法務部”會同“衛福部”審議後報“行政院”公告，“立法院”僅能事後查照。若大麻由第二級降為第三級，單純施用將不再適用第二級毒品施用罪的刑責，影響重大。他主張，法律明列的毒品品項，若要降級或除列，應先經“立法院”同意，並新增列管或升級則維持現行行政程序。



賴士葆表示，現行《刑法》第185條之3將酒駕與毒駕置於相同刑度，均為三年以下有期徒刑；由於未設最低刑，依《刑法》第33條，有期徒刑原則上最低可至二月。相較之下，《毒品危害防制條例》第10條規定，施用第一級毒品即處六月以上，五年以下有期徒刑。他所提修正草案主張將酒駕與毒駕分開處遇，單純毒駕處一年以上，五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。



李彥秀指出，施用毒品可能使反應、思考、協調、平衡及判斷能力下降，也可能產生幻覺或意識混亂，因此應與酒駕分流處罰，對致死、致重傷及再犯案件訂定更重刑度，並依法沒收肇事車輛。



邸聖德表示，現行《刑法》第74條規定，法院宣告緩刑時，“得”命犯罪行為人完成戒癮治療、心理輔導或其他處遇，並非強制要求。他主張，毒駕者若獲緩刑，法院應命其完成戒癮治療，並於緩刑期間接受定期或不定期毒品採驗。