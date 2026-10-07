徐佳青今早哽咽請辭　卓榮泰准了

面對特權爭議，徐佳青早上召開記者會請辭。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電／有關“僑務委員會”徐佳青委員長，向“行政院”卓榮泰院長請辭一事，“行政院”發言人李慧芝今天表示，卓院長感謝徐委員長在擔任公職期間戮力奉公，致力聯繫僑社、連結僑台商、推廣華語文教育等僑務政策，對於外界所指稱相關情形，“外交部”仍在查證中，惟尊重徐委員長為維護清譽之個人意願，卓院長已勉予准辭。



台灣民眾黨指控徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車，民怨越燒越烈。“僑委會”7日上午8點45分緊急發採通召開臨時記者會，她哽咽宣布自請相關行政及司法調查並宣布即日起請辭委員長。



徐佳青說，她其實在周一心裡就已下定主意要請辭，只是一切仍須按照行政程序進行。考量雙十活動即將登場，她6日向賴清德與卓榮泰報告後，也同步啟動相關交接安排，希望將雙十前夕的人事衝擊降到最低，確保各項慶典活動仍依原定計劃順利進行。



徐佳青表示，請辭雖是她個人的決定，但身為行政團隊成員，仍須遵守行政倫理，因此6日已分別親自向賴清德及卓榮泰報告。



她透露，賴清德與卓榮泰當時都曾請她“再想想”，但她認為，如果自己的離開能讓同仁比較好做事、後續工作繼續往前推進，就是合理且有價值的處理方式，最終在兩位長官尊重與同意下，才於今天正式宣布請辭。