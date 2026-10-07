徐佳青哽咽喊冤請辭　酸抹黑無人機空中盤旋

僑委會委員長徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車，民怨越燒越烈。徐佳青7日哽咽宣布請辭、自請調查。面對爆料，徐則反酸“很多在台北上空盤旋的抹黑無人機”。



不過，徐佳青也承認，在人手不足的狀況下，她就是這麼雞婆，動用自己所有的朋友、家人來協助，“今天故事要反著講，我也沒辦法”，但她可以很清楚地說，所有公帑沒有一分錢浪費或徇私圖利，她也沒有濫用職權為家人謀好處。相反地，家人只能默默付出，還必須很低調，因為家人知道太太、媽媽在做什麼工作，只能配合，沒有第二句話。



徐佳青說明時哽咽拿著衛生紙擦鼻涕。她說，她不在乎外界各種聲音，只問自己做的事有否違法、有否合憲、有否合理。不過，當媒體追問，是否宣示自己所有的行為都合法、和縣、合理時，徐認為，她已聲明過，很多事情不想浪費口水。



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍丈夫唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”，要求徐立刻停職，“外交部”、“僑委會”依法究責。



“行政院長”卓榮泰才交代，“公務員一定要提高自律，在各個方面都要特別注意到國人觀感以及法律的要求。”但台“外交部次長”吳志中昨天一句“大家要理解徐佳青也是一位母親”，意外引爆台灣社會怒火。



“僑務委員會”7日上午8點45分臨時在媒體框發採訪通知，在9點半由“僑委會委員長”徐佳青進行新聞說明記者會。



對於爆料爭議，徐佳青強調，相關細節留給司法、行政調查，不佔用太多空間與時間，不需透過媒體佔用更多公共版面與空間，對錯與否不再做文章，留待司法處理。她沒有要選舉，花太多時間在她身上沒有意義，打A並不會救到B，打她不會使有些人就會講英文，也不會使得各種市政工作更順利，更不會使得人民獲得更大的利益。



有媒體問及，是否因為“僑委會”資源不足，因此請家人幫忙？徐佳青指出，她進“僑委會”時，海外駐點只有38個，今年邁入第43個據點，過去5年預算成長2倍、業務成長3倍，但沒有增加任何人力，若我們自己開車可以更省時省錢，為何要按照官樣耍派頭？只要能完成任務就好了。