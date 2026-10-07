何欣純回防本命區大里　轟盧秀燕建設跳票

台中市長參選人何欣純召開“新台中，交給我”行動記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）民進黨台中市長參選人何欣純今天召開第二場“新台中，交給我”行動記者會，回防本命區大里區，針對中國國民黨籍市長盧秀燕8年任內未能興建大里聯合行政中心，怒轟盧市府跳票，她並允諾，若當選市長，將在2030年之前把行政中心建起來，絕不讓大里人期待落空！



台中市政府建設局對此表示，大里行政中心目前已完成細部設計並完成招標、順利決標，預計11月6日正式開工，打造地下2層、地上6層建築，營造一站式的聯合行政中心。



何欣純啟動“新台中，交給我”行動記者會，盤點盧秀燕市府市政建設缺失，並提出解方，7日來到她選區內“大里區聯合行政中心”建設預定地，與地方民進黨籍議員張芬郁、李天生、林德宇、無黨籍議員參選人張滄沂等人站在閒置土地前，控訴盧秀燕罔顧大里區域發展，8年任內蓋不起一座聯合行政中心。



何欣純表示，該行政中心預定地位在第15期重劃區內，當年為了要取得大里聯合行政中心的機關用地，在民進黨籍前市長林佳龍任內，特別與中央溝通，框定預定用地，面對大里人口成長等需求，大家都很期待能有嶄新的聯合行政中心落成，結果盧秀燕繼任後，8年過去了，到現在仍然是一片荒蕪，讓大里人非常失望。



何欣純強調，盧秀燕8年不到的事情，由“我何欣純來完成！”她若當選台中市長，將在2030年之前就完成大里行政中心建設，並將擘劃區域整體發展，結合鄰近的國民運動中心及纖維工藝博物館，打造成行政、文化連接帶，成為未來台中屯區的新核心，無論是行政的便民服務，或是藝文產業與觀光發展，都能在此實踐。