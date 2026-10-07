沈伯洋舊文再被翻出　蔣萬安：我堅定反廢死

台北市長蔣萬安。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月7日電（記者 莊亦軒）民進黨台北市長參選人沈伯洋近期頻頻因過往網路發言陷入爭議，7日上午又被爆出曾發文稱“我比較吃廢死這一套”。中國國民黨台北市長蔣萬安7日表示，很多人會在乎加害者的人權，但他覺得絕對不能忘記很多被害者的痛苦。尤其這完全違背社會公平正義，同時他一直以來堅定的立場，就是反對廢除死刑。



蔣萬安補充，這幾年大家看到非常多令人心痛的重大案件，看到寶貴生命被剝奪，造成許多家庭無法撫平的傷痛。不能忘記被害人的生命、他們家人的痛苦、以及社會對公平的重視。每位參選人再選舉過程，這都是殘酷的檢驗。包含蔣萬安他個人、他家人都沒有放過，同樣的每個人他過去的主張、言行是否一致，這都必須誠實面對。



中國國民黨“立委”羅智強7日上午在臉書貼文質問，“沈伯洋，你還吃廢死的那一套嗎？”



中國國民黨台北市長蔣萬安7日上午9時30分視察視察位於台北萬華的昆明防治中心，視察美沙冬維持療法實際執行情形。昆明防治中心是台北市藥癮及愛滋防治的專責機構。蔣萬安聽取簡報前接受媒體聯訪，被問到是否答應接受電視節目邀請專訪，他回應，團隊一直有跟製作單位保持聯絡，只是最近邀約實在非常多，會依照相關時間、行程安排持續溝通。



被問到市長選舉辯論為何只挑親藍的電視台《TVBS》，他表示，目前雙方都有共識，相關細節磋商就交由幕僚團隊溝通。每一次都是像4年前，各媒體都會邀約，那當然就是看各個候選人彼此之間有共識，就會朝這個方向安排。



精神科醫師李政洋因在網路上架設網站整理沈伯洋的質詢逐字稿，其經營的診所遭到台北市衛生局撤銷“酒癮治療費用補助方案”的配合資格，在社群網路上引發“北市府查水表、取消補助”的輿論爭議。