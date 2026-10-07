藍揭林國漳喊抗中卻賺紅錢　提六問促說清楚

國民黨團召開“林國漳名利雙收記─台上抗中保台、台下大賺紅錢”記者會。（中評社 張嘉文攝） 國民黨團書記長許宇甄。（中評社 張嘉文攝） 藍委林沛祥。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨“立法院”黨團今天召開記者會，揭露民進黨宜蘭縣長參選人林國漳過去曾擔任愛特先進半導體監察人，並持有20萬股，而該公司在中國大陸有相關市場通路。藍黨團質疑，林國彰如今高喊“抗中保台”，過去卻投資做大陸市場生意的公司，要求他回答六大問題，包括任內獲利多少、公司有無大陸營收，以及是否曾與中芯國際等陸企往來。



國民黨團今天上午召開“林國漳名利雙收記─台上抗中保台、台下大賺紅錢”記者會，包括黨團書記長許宇甄、“立委”林沛祥、牛煦庭出席。



許宇甄表示，根據黨團掌握資料，林國漳從2014年起擔任愛特先進監察人，本人也是股東，2021年持股從10萬股增加至20萬股，2022年降至6萬8000股，直到2025年6月才卸任監察人。而愛特先進產品在大陸包括深圳、上海等地都有代理、分銷及市場通路。



許宇甄說，國民黨並不反對正常兩岸經貿，問題在於政治雙標。過去韓國瑜替高雄農漁民到大陸找訂單都遭民進黨批評。如今林國漳自己持股、擔任監察人，公司又做大陸市場生意，民進黨卻沒有用同樣標準檢視。



林沛祥則強調，國民黨沒有指控林國漳違法，也沒有在缺乏證據下認定愛特先進曾與中芯國際做生意，而是要求身為縣長參選人的林國漳公開說明。



林沛祥提出六問，包括林國漳是否曾持有愛特先進20萬股；擔任監察人期間領取多少報酬、股利及分紅；愛特先進有無大陸客戶；大陸營收占比多少；有無與中芯國際進行直接或間接的產品、服務及技術合作；以及是否曾與其他具有大陸官方或國資背景的半導體企業進行商業往來。

