醫挺沈伯洋遭政治報復？藍議員：無關

國民黨台北市議員曾獻瑩。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月7日電（記者 邱筠媜）身心科醫師李政洋近日整理民進黨台北市長參選人沈伯洋質詢逐字稿，而其診所“酒精減量計劃”未獲台北市衛生局審查通過，遭疑政治報復。中國國民黨台北市議員曾獻瑩7日於“立法院”受訪表示，該診所計劃被撤銷與沈伯洋事件無關，是因未通過審查且涉及疊床架屋，沒必要將其政治化。



國民黨籍“立委”賴士葆、李彥秀、台北市議員曾獻瑩、台北市議員參選人林揚庭、民眾黨新北市議員參選人邸聖德7日於“立法院”舉行“堅決反對 毒品除罪化”記者會，並邀請媽媽盟副秘書長單信愛、台灣共善促進協會理事楊聰財醫師出席。



身心診所兒童青少年精神科醫師李政洋日前發表自製網站，整理民進黨台北市長參選人沈伯洋的質詢逐字稿，6日他無奈透露診所疑似遭北市府“查水表”。診所指出，原本推行的“酒精減量計劃”未獲台北市衛生局核准審查，即日起該計劃被迫暫停。



會後媒體詢問，該案是否涉及政治報復？曾獻瑩指出，這是台北市身心診所一名醫師的“酒精減量計劃”遭衛生局撤銷，該計劃未通過衛生局審查，與沈伯洋的事件完全沒有關係。此次撤銷的是酒精減量計劃，與目前討論的美沙冬或大麻除罪化完全不同。



曾獻瑩表示，他相信台北市衛生局在審查各項合作專案時，若發現有疊床架屋或沒有必要推行的部分，自有客觀評估。事情剛好在這個時間點發生，沒有必要將其政治化，解讀為報復。



精神科醫師楊聰財說，“精神領域裡面一堆綠友友，這些都是對號入座，不恰當的做法，似是而非。”



楊聰財表示，酒癮防治有“衛生福利部”補助，每年提供4萬元，包括免費戒酒藥物、心理治療及家庭治療，台北市則多做一項措施，提供心理師輔導。這部分有些疊床架屋，因此應回歸由“衛福部”完整支持。



李彥秀指出，台北市在執法過程中有標準規範與SOP，不論以何種專案理由撤銷，都有相應理由與評分標準，衛生局應清楚交代評分方式及撤銷理由。