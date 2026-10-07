日商艾杰旭上百名罷工勞工　赴雲林縣府抗議

罷工勞工們高舉白紙諷刺縣府針對罷工事件交白卷。（中評社 李京昇攝） 中評社雲林10月7日電（記者 李京昇）日商艾杰旭顯示玻璃公司勞資協商破裂，艾杰旭約500名員工自5日起連續3天罷工，7日上百名勞工集結雲林縣府抗議，要求公司全面調薪5%，並批評縣府未積極介入，艾杰旭工會理事長沈全成也強調，若勞資持續協商不成，不排除延長罷工。雲林縣府勞青處副處長許木山則回應，縣府都有居中協調，希望勞資盡快重回談判桌解決爭議。



日本AGC集團旗下的艾杰旭顯示玻璃公司（原名旭硝子），是顯示器玻璃基板製造商在全球有高知名度，2000年在台灣設立據點，總部與廠房位於雲林縣斗六市，並在台南市也設有據點，主要生產液晶面板等各類顯示器用玻璃基板，供應友達、群創等世界各大面板廠，是台灣光電產業重要供應鏈之一。



艾杰旭工會控訴資方設廠以來，長達25年沒有普遍調薪制度，今年與資方6月達成調解後，公司宣稱將提方案，後來卻全盤否認，工會日前通過罷工投票，工會理事長沈全成則於9月29日率先展開80小時絕食抗議，要求公司提出全面調薪方案，並在本月5日起發動罷工，今天邁入第三天罷工。



工會今天更號召上百名勞工前往雲林縣政府廣場抗議，台灣工人鬥陣總工會等團體也到場聲援，現場拉起“台日不友好 薪資兩樣情”、“拒絕低薪、全面調薪”、“我不要只有最低工資”等布條及標語，抗議聲不斷。



勞工代表逐一在縣府前提出質疑，要求縣府說明警察在罷工現場是否維持中立，以及先前由勞青處協助協商的協議，為何資方未能落實，並質疑縣府對雲林勞工低薪問題有何對策。抗議過程中，所有人更拿出一張白紙，諷刺縣府對罷工事件“交白卷”，隨後將白紙揉成紙球，朝縣府辦公室方向丟擲，表達不滿。



艾杰旭顯示玻璃企業工會理事長沈全成表示，工會從先前絕食、靜坐抗議，到如今進入罷工第3天，公司與縣府至今都沒有真正面對員工訴求，員工已25年沒有全面調薪，如今只要求全體員工調薪5%，以月薪新台幣3萬元計算，每人約增加1500元，“我們覺得這是很卑微的要求”。



沈全成說，資方日前提出將2028年的既有獎金提前至2027年發放，工會認為這並非真正調薪，也缺乏協商誠意，日本總公司包括在韓國、中國大陸等地工廠也都有穩健調薪，唯獨台灣沒有，實在不公平。