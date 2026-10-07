獲市民欣賞領先江啟臣　何欣純：會繼續努力

台中市長參選人何欣純召開“新台中，交給我”行動記者會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中10月7日電（記者 方敬為）《年代新聞》6日公布年底台中市長選舉民調顯示，有86%台中市民欣賞民進黨選將何欣純，領先國民黨江啟臣的76.2%；支持度方面，何雖然落後江6%，但雙方差距不到10個百分點。何欣純今天對此表示，尊重各類民調數據，以趨勢而言，她的支持度在各分民調都呈現上升狀態，會繼續努力，她並提到，日前在江啟臣本命區豐原造勢時，地方民眾特別獻上手寫卡片，鼓勵她當市長，可以感受到台中市民對她的殷切期盼。



《年代新聞》6日公布台中市長選情民調，國民黨台中市長參選人江啟臣以37.3%領先民進黨參選人何欣純的31.3% ，而司法正義黨的洪麗華則拿下1.1%支持度；在欣賞度方面，則有86%的受訪者欣賞何欣純、不欣賞度14%；江啟臣則拿下76.2%欣賞度、不欣賞度為23.8%。



何欣純7日到大里區召開“新台中，交給我”行動記者會，針對民調表現受訪表示，她一向尊重且參考任何的民調數據，每份民調結果都在激勵她不斷的向前進，對於這次雖然支持度仍然落後，但也很開心她的欣賞度遠高於對手，表示市民在比較後對她的肯定。



何欣純並指出，透過最近各份民調數據的觀察，可以看到3個趨勢，第一個是，她支持度民調的呈現上升趨勢，正在追趕上來；第二個，年輕選民對她的支持度也不斷上升，甚至超越對手；第三個，她與對手的差距是越拉越近。這些民調走向令人振奮。



何欣純提到，她最近走遍台中各行政區，遇到許多熱情的支持者來加油打氣，包括之前在江啟臣本命區豐原的造勢場合，有小妹妹被母親騎車載著特別前來表達支持，還送上手寫卡片，上頭寫“何欣純一定會當選”，讓她相當感動，她也會努力持續爭取選民支持，所以請台中鄉親相信何欣純，把台中交給她，一定會讓台中大步向前！