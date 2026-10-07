蔡英文卸任後首訪美　接機現場有洋流標語

蔡英文卸任首度訪美，抵達舊金山受到僑胞歡迎。（照片：蔡英文辦公室提供） 中評社台北10月7日電／蔡英文昨天抵達美國加州，大批熱情僑胞到場揮旗接機，她在臉書發文表示，接下來幾天會把握每一個機會與更多朋友交流，也幫台灣交更多朋友。而在接機的現場，也看到支持民進黨台北市長參選人沈伯洋的“洋流”標語。



蔡英文今天訪美進入第2天，在舊金山與美國民主黨籍前眾議院議長裴洛西會晤，兩人談及台美關係及國際局勢。蔡英文也準備台灣設計師品牌絲巾，以及台美人第二代創辦的“Formosa Chocolates”巧克力送給裴洛西，延續台美友誼交流。



這次蔡英文準備的台灣禮物，包括由台灣新銳女性設計師簡君嫄品牌“C JEAN”設計的絲巾，以海洋與珊瑚為靈感，希望透過禮物分享台灣的美麗與創意。



此外，蔡英文也送上“Formosa Chocolates”巧克力，創辦人為台美人第二代楊真理（Kimberly Yang），希望透過品牌傳遞台灣故事。這款巧克力曾是2023年APEC期間，美國國務院送給各國領袖的伴手禮。



蔡英文表示，民主夥伴之間的情誼需要一代一代累積，也需要一次又一次的交流，未來會繼續努力讓台灣與世界保持連結，也為台灣交更多朋友。



蔡英文因受美國史丹佛大學“戈爾迪結“國安”創新中心”邀請，將於美西時間7日上午出席“Stanford DEFCON 2026 科技與“國家安全”研討會”，並發表開幕演講，分享台灣如何在科技發展、民主韌性與“國家安全”間因應新的挑戰。



蔡英文預計在舊金山停留一週。