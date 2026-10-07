藍邀家長老師反毒　擔心被肉搜過半不敢出席

國民黨台北市議員7日號召家長、教師及戒毒過來人舉行反毒記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋被藍營翻出曾拋出探討毒品的話題，中國國民黨籍台北市議員7日號召家長、教師及戒毒者舉行反毒記者會，原本預計有30多人出席，但藍營揭露，活動訊息曝光後，網路上出現揚言肉搜與公審參與家長、教師的言論，導致原訂出席的10多名家長臨時不敢現身。



中國國民黨台北市議會黨團7日在台北市議會舉行“守護下一代、拒絕毒流台北”記者會，包括國民黨籍台北市議員李柏毅、林杏兒、柳采葳、秦慧珠、張斯綱、游淑慧、鍾沛君、汪志冰等人出席，並邀請曾有毒品成癮經歷的侯老師、台北市家長會長協會代表、家長及輔導教師參加。



豈料，原定要出席記者會的多名家長、教師臨時說不能來，記者會場面人數沒有預期的多，議員們逐一為家長老師發聲。



侯老師戴著口罩泣訴，自己願意公開站出來並不容易，她是吸毒的過來人，現在家庭美滿，有兒子、孫女，但當年一起戒毒的夥伴中，很多人最後都死在毒品這條路上，一名認識30年的朋友今年6月也因此離世，她站出來就是不希望有更多家庭因毒品破碎，希望年輕人能聽到他的心聲，不要因為覺得稀奇、好奇、很炫就嘗試毒品，一口都不要，想法都不要，因為一旦染上，可能就是一輩子的事情。



秦慧珠表示，她反對毒品除罪化，也反對在一般社區發放針具，製毒、販毒、運毒都應受到處罰，沈伯洋以美沙冬替代療法回應，是混淆不同概念。林杏兒也質疑，所謂社區中心究竟是否指醫療機構，不能混淆當年的論述。柳采葳則表示，毒品是毒品、藥品是藥品，毒品害人、藥品救人，沈伯洋應直接回應爭議，而不是讓選戰演變成不同立場的家長遭到網路威脅、公審。



鍾沛君透露，這場活動原本有30多名家長、教師等人預計出席，但6日晚間網路上陸續出現留言，聲稱要查參與者來自哪些學校、進行肉搜，甚至牽扯學校營養午餐等議題，導致原本要出席的10多名家長臨時不敢前來。



李柏毅說說，沈伯洋及綠營當然可以對毒品政策有不同想法，但不應以網路霸凌方式壓制不同聲音，也不應對過去的論述硬拗。汪志冰則質疑，沈伯洋既然要參選台北市長，就應直接面對過去的論述，誠信有這麼困難嗎？



張斯綱則批評，沈伯洋去年大罷免期間被視為青鳥意見領袖，如今投入台北市長選舉後，從過去較具攻擊性的政治形象，轉向強調溫暖洋流，包括造型、服裝及論述方式均有所調整，就是想爭取中間選民。



隨後，眾人舉牌齊喊“我愛台北！拒絕毒流！”