落後賴瑞隆10百分點？柯志恩競辦酸綠才焦慮

民進黨高雄市長參選人賴瑞隆7日上午在建興市場掃街。（中評社） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）針對有廣播節目爆料“老王承認高雄落後10個百分點以上”掀起熱議，民進黨高雄市長參選人賴瑞隆保持低調回應納入參考；國民黨高雄市長參選人柯志恩陣營回應尊重之外，反指賴瑞隆選情頻頻讓黨內高層擔心，綠營在高雄才有選情焦慮。藍綠攻防不斷。



資深媒體人單厚之6日代班主持廣播節目《大國民》，在節目正式開播前與《風傳媒》資深記者戴祺修私下閒聊，但沒關麥克風被收音而全數放送。戴祺修轉述“老王（指前“立法院長”王金平）”私下承認高雄落後綠營10個百分點以上，引起熱議。



對此，賴瑞隆7日上午掃街時回應，所有數據都會納入參考，也會作為選戰步驟的調整依據，不過，他認為，現階段更重要的是，持續跟人民說明高雄未來進步的方向與政策願景，他會持續深入基層跟市民做更多的溝通交流。



柯志恩7日原無公開行程，後來臨時新增傍晚掃市場。柯競辦則先回應尊重，但與競辦掌握情況不同。並指這幾天接連傳出賴清德、蔡英文都要賴瑞隆“認真一點”，甚至強調“高雄絕對不能輸”，可見民進黨中央對高雄選情相當焦慮。



柯志恩競辦表示，賴瑞隆日前受訪時也曾說，擔心外界認為“投給賴瑞隆就是投給賴清德”，擔心賴清德敗選票。如今黨內“大賴怪小賴、小賴怪大賴”，彼此把選情問題推來推去。選情好不好，其實不需要多解釋，從這場戲碼就已經不言而喻。