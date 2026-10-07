沈伯洋頻改人設　游淑慧：哪一個是真的？

國民黨台北市議員游淑慧。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋遭藍營翻出10多年前探討毒品的文章，引發爭議，他昨日明確表態“我不主張毒品除罪化。”中國國民黨籍台北市議員游淑慧7日表示，可以接受沈伯洋改變10多年前的想法，但不能扭曲、不承認過去的論述，更不是靠支持者出征、以50多萬則留言灌爆中國國民黨籍台北市長蔣萬安臉書就能贏得選舉？沈伯洋從毒品、大麻、廢死到兩岸議題頻頻調整立場，讓人質疑是為了選舉改變人設，哪一個才是真的沈伯洋？



中國國民黨台北市議會黨團7日在台北市議會舉行“守護下一代、拒絕毒流台北”記者會，包括國民黨籍台北市議員李柏毅、林杏兒、柳采葳、秦慧珠、張斯綱、游淑慧、鍾沛君、汪志冰等人出席，並邀請曾有毒品成癮經歷的侯老師、台北市家長會長協會代表、家長及輔導教師參加。



游淑慧表示，沈伯洋日前說“作者還沒死、還在這裡”，卻否認10多年前文章探討毒品，沈伯洋當時明確寫到設立社區中心、提供乾淨針具等內容，如今卻以現行醫療體系中的美沙冬替代療法解釋，兩者是否真能畫上等號，沈伯洋應該說清楚。



游淑慧指出，網友進一步追查沈伯洋過去提出的國外案例，其中包括加拿大的監督注射場所，讓成癮者在特定場所使用自行攜帶的毒品，由人員監督，然而加拿大部分地區近年已調整政策，因此不能將這類模式與台灣醫療院所提供的美沙冬治療混為一談。



游淑慧質疑，如果沈伯洋當年所稱的社區中心就是醫療院所，為何不直接如此表述？如果談的是美沙冬治療，為何文章又涉及社區中心及乾淨針具？提供乾淨針頭，跟醫療院所提供美沙冬是一樣的事情嗎？



她說，政治人物政策想法經過10多年有所改變很正常，“我們可以接受沈伯洋改變10幾年前的想法”，但不能因此否認或重新詮釋當年的論述，更不能靠網路支持者出征，不是網友留言數字灌爆蔣萬安就贏。



游淑慧也提到，國民黨此次邀請家長、教師出席反毒記者會，卻有人在Threads等社群平台號召，要查看有哪些家長會代表出席，甚至質疑這些家長與市府關係密切。她反問，家長會不與市府往來，不然要跟誰往來密切？