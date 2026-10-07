張斯綱：徐佳青想斷尾求生　檢調不能放過

國民黨台北市議員張斯綱。（中評社 張穎齊攝） “守護下一代、拒絕毒流台北”記者會。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）“僑委會委員長”徐佳青遭爆，曾讓未成年兒子隨行出訪、以“攝影官”名義參與活動，以及丈夫涉嫌使用外館公務車等，徐佳青7日請辭下台。中國國民黨籍台北市議員張斯綱表示，民進黨想藉徐佳青請辭斷尾切割、避免爭議延燒選情，但法律責任不能因下台就一筆勾銷。



中國國民黨台北市議會黨團7日在台北市議會舉行“守護下一代、拒絕毒流台北”記者會，包括國民黨籍台北市議員李柏毅、林杏兒、柳采葳、秦慧珠、張斯綱、游淑慧、鍾沛君、汪志冰等人出席，並邀請曾有毒品成癮經歷的侯老師、台北市家長會長協會代表、家長及輔導教師參加。



記者問，徐佳青遭台灣民眾黨“立法院”黨團爆料，讓兒子以攝影官名義隨行出訪，還有丈夫的作法已引發公器私用及違反公務規範。



張斯綱說，徐佳青身為政務官，如今選擇請辭並不令人意外，但請辭不代表整起事件已結束，徐佳青是否涉及違反法律及行政規範？仍要被調查釐清，檢調及政風單位不能因徐佳青已請辭，就將事情輕輕放過，要追查到底，讓整起事件水落石出。



張斯綱批，政務官更應謹守行政分際，如果這些爆料經調查屬實，是非常不好的示範，這種情況在其他國家也難以被容忍。



張斯綱也提到，徐佳青此時請辭，民進黨顯然希望藉此斷尾切割，避免爭議繼續延燒、衝擊選情，但政治責任與法律責任是兩回事，可以辭官，但法律調查不能就此終止，必須依法查明是否涉及違失或其他法律責任。