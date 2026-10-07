藍白合延續　藍禮讓白營司法委員會召委

民眾黨團主任陳智菡。（中評社 鄭羿菲攝） 民眾黨黨團7日上午召開“徐佳青請辭還在說謊”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）“立法院”新會期藍白合延續，中國國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁今日表示，將禮讓一席司法及法制委員會給台灣民眾黨。台灣民眾黨團主任陳智菡7日表示，據了解，民眾黨團會有一席召委的名額，目前確實以司法及法制委員會為優先考量，但仍待明天召委選舉時，才會再做確定。



民眾黨目前在司法及法制委員會的“立委”為陳昭姿。



傅崐萁7日上午證實，“立法院”各委員會召委選舉將採三黨共同推薦方式，不進行投票。席次安排上，國民黨將有7席，並在司法及法制委員會禮讓民眾黨籍“立委”陳昭姿，民進黨則在各委員會各有1席召委。



藍白在“立法院”禮讓召委是從“立法院”第11屆第2會期開始延續至今，2024年9月禮讓“外交及國防委員會”召委給時任民眾黨籍“立委”林憶君、2025年3月禮讓交通委員會召委給時任民眾黨籍“立委”林國成、2025年10月禮讓教育及文化委員會召委給民眾黨籍“立委”劉書彬、2026年3月禮讓經濟委員會召委給民眾黨籍“立委”洪毓祥。



台灣民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“徐佳青請辭還在說謊”記者會，民眾黨團幹事長洪毓祥、黨團主任陳智菡出席。