毒品攻防燒到高雄　陳其邁陳醫師上身講解

民進黨籍高雄市長陳其邁7日受訪回應時事議題。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）毒品議題攻防燒到高雄，藍營批高雄毒品黑數驚人，對此，民進黨籍高雄市長陳其邁7日再度“陳醫師”上身，以公衛碩士、醫師背景來回應實務上必須解決預防犯罪跟緝毒、降低毒癮再犯比率，並未特別站隊。



中國國民黨籍台北市長蔣萬安與民進黨台北市長參選人沈伯洋目前激烈攻防“毒品減害政策”，藍委邱鎮軍更質疑高雄與台南2年半內發放逾209萬支針頭，其中高雄狂發125萬支、替代治療人次連3年奪冠，批評毒品黑數驚人，狠酸“台北自嘆不如”。



對此，陳其邁7日在議會受訪時表示，若還原公衛歷史，不管是發放針頭預防在患者或毒癮患者間的傳播，最主要目的都是希望預防愛滋病；而在戒癮治療方面，替代療法是希望用一種比較長效型、依賴性較低且成分類似的美沙冬藥物。



另外，陳其邁表示，若談預防醫學與公共衛生，這本質上就是社區醫學，毒犯牽涉法律與治安、公共衛生與醫療，這兩個問題都要解決，必需整合社區裡的醫療、社會與治安資源，除了預防犯罪跟緝毒，更要想辦法把毒癮再犯比率降低。



陳其邁受訪時大談5分鐘醫療專業與公衛、治安等市政範疇後，離開前又欲罷不能對著媒體額外多談1分多鐘，談及美沙冬與發針頭本來就有在做，因為愛滋病更可怕，要花的錢更多，並批評若沒深入基層，根本不知道毒癮再犯讓社區多頭痛。