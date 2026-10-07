民眾黨再揭爆料照　徐佳青一家現身僑宴

民眾黨團主任陳智菡播放“僑委會”2024年的官方影片，影片中也出現徐佳青出席卑詩省台灣商會歡迎晚宴時，同桌就有老公唐博偉、兒子。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨“立法院”黨團爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公唐博偉開公務車，徐7日哽咽宣布請辭、自請調查。民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡在稍晚記者會上再公布新的爆料照，指出徐2024年出席“北美洲台灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社”的官方影片中，竟出現老公與兒子的照片。



陳智菡指出，照片中有徐佳青的老公唐博偉、兒子的照片！徐佳青出席世界華人工商婦女企管協會溫哥華分會歡迎午宴時，穿著與昨檢舉人提供的照片相同，雖然在“僑委會”照片中看不見唐與兒子，但在其他檢舉人照片中卻清楚留下軌跡。



台灣民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“徐佳青請辭還在說謊”記者會，民眾黨團幹事長洪毓祥、黨團主任陳智菡出席。“行政院”今天中午前獲准徐佳青請辭。



陳智菡批評，徐佳青說謊死不認錯，但卻也自證己罪，徐稱民眾黨抹黑、政治攻擊，但哪件事是子虛烏有、抹黑、不實指控？徐兒子有沒有假裝攝影師出國玩，徐老公唐博偉有無濫用公務車帶全家趴趴走？



陳智菡緊接著再公布新的爆料證據，她說，2024年“僑委會”出席“北美洲台灣婦女會第36屆年會暨訪視溫哥華地區僑社”的報告中，當年4月21日共有兩個行程，分別寫著“中午12點在駐處劉處長、陳組長及黃祕書陪同下，出席世界華人工商婦女企管協會溫哥華分會歡迎午宴”，及下午5點30分“在駐處劉處長、陳組長及黃祕書陪同下出席卑詩省台灣商會歡迎晚宴”，報告中檢附的照片已經露餡了！