徐佳青閃辭　國民黨認為賴清德出手

國民黨文傳會主委陳以信。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電／針對“僑委會委員長”徐佳青7日突然宣布請辭，中國國民黨文傳會主委陳以信質疑，昨天“行政院長”卓榮泰還公開表示要“靜待調查結果”，今天徐佳青就火速請辭，“賴政府”態度為何在短短24小時內180度轉彎？究竟是調查突然有了重大發現？還是九合一選舉逼近，賴清德擔心爭議持續延燒、拖累民進黨台北市長參選人沈伯洋選情，因此親自出手要求徐佳青下台？



國民黨7日發新聞稿，文傳會主委陳以信指出，徐佳青昨天還堅稱一切依法辦理、絕無圖利個人。“行政院”只說要等待“外交部”與“僑委會”調查，沒想到一天之後人就下台。如此戲劇性的轉折，“賴政府”有責任向人民說清楚：“究竟這24小時發生了什麼事？是誰要求徐佳青辭職？賴清德有沒有親自下令”？



陳以信表示，徐佳青的爭議不是今天才發生。先前兒子參加東沙體驗營的利益衝突問題已遭“監察院”裁罰，如今又爆出兒子隨行出訪、丈夫使用外館公務車等爭議。“賴政府”過去沒有當機立斷，如今距離九合一選舉只剩不到兩個月，卻突然在一天之內迅速切割，難免令人質疑真正考量究竟是整頓官箴，還是搶救選情。



陳以信續指，尤其沈伯洋正在投入台北市長選戰，近日選情高度受到關注，賴清德更親自投入輔選。此時徐佳青的家人特權、公器私用等爭議若繼續延燒，勢必成為執政黨必須面對的政治包袱。



陳以信質疑：“是不是賴清德眼看火快燒到沈伯洋，才突然決定斷腕止血”？陳以信強調，徐佳青辭職不能讓所有問題跟著一筆勾銷。既然徐佳青已自請行政及司法調查，政府就應完整公布相關出訪、經費核銷、公務車及外館資源使用紀錄，司法機關也應依法查明。