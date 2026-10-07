王鴻薇諷選舉治百病　不怕吳乃仁欠債敗票？

徐佳青上午請辭立即獲准。王鴻薇嘲諷說，果然選舉治病。（照片：王鴻薇臉書） 中評社台北10月7日電／台灣民眾黨爆料“僑委會委員長”徐佳青利用特權讓兒子以“攝影官”名義周遊列國、老公開公務車，民怨越燒越烈，徐今天請辭獲准。中國國民黨“立委”王鴻薇今天臉書再度揭露，民進黨新系大老吳乃仁積欠台糖公司新台幣1.8億元，至今未完成還款協議，“經濟部”還裝死，台糖不敢再度申請管收。賴清德到底是欠吳乃仁、新潮流多少？不怕繼續敗票嗎？



王鴻薇今天臉書表示，高喊自己是受害者的“僑委會主委”徐佳青，因涉嫌讓丈夫私自駕駛“外交部”公務車以及讓兒子冒充“攝影官”出國，剛剛確定請辭。徐佳青請辭只有一個原因，因為重創民進黨選情。其實從昨天開始，包括沈伯洋毒品立場大轉彎。都是民進黨為了選舉清理戰場。果不其然，選舉真的治百病。



她還說，既然如此，她揭發吳乃仁未完成還款協議，至今“經濟部”裝死，台糖不敢再度申請管收。賴清德到底是欠吳乃仁新潮流多少？ 不怕繼續敗票嗎？



王鴻薇表示，今年9月，一名馮姓男子因滯欠全民健康保險費等公法債務累計達783萬餘元遭移送行政執行署台北分署執行，名下沒有財產，執行人員認其隱匿財產，向台北地院聲請管收穫准。



她又舉例，8月5日，高雄黃姓男子遭環保局裁罰300萬元，逾期未繳後移送行政執行。高雄分署查出其疑似透過移轉財產規避執行，在面臨管收壓力後，終於繳清全部欠款，分署於收案不到3個月內成功追回罰鍰。



王鴻薇痛批，老百姓欠稅，國稅局錙銖必較。吳乃仁讓民進黨全黨噤聲，真不愧賴清德政治用生命擔保的罪犯。