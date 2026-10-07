蔣萬安熱戰沈伯洋　張斯綱：兵貴神速

國民黨籍台北市議員張斯綱接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋挑戰中國國民黨籍台北市長蔣萬安，進入熱戰。國民黨籍台北市議員張斯綱接受中評社訪問分析，蔣萬安起步稍慢，接下來藍營必須兵貴神速，加快橫向整合與攻防節奏；但不能只陷入泥巴戰，更重要的是由蔣萬安等中生代政治人物共同塑造國民黨的“未來感”，因選民最終仍會依靠感性與對未來的想像投票。



針對民進黨以“洋流”營造聲勢，蔣萬安先前處於挨打，本月初成立競選辦公室才轉為熱戰。張斯綱表示，蔣萬安確實起步稍慢，因身兼現任市長，仍有市政工作要處理，在政治語言與攻防上也不能像挑戰者一樣大開大闔，沈伯洋經過大型造勢後聲勢上升、急起直追，因此蔣萬安競選總部成立後，議員、民代之間的橫向連結，以及整體選戰攻防速度都必須趕快提升。



張斯綱，出生於台北市，政治大學東亞研究所法學碩士，2018年當選台北市第一選區（士林、北投）議員連任至今，正尋 求連任。他曾任蕭萬長幕僚、衛生署簡任秘書、海基會資深高級專員、國民黨中央委員、文傳會副主委、發言人等。



張斯綱向中評社說，他有建議蔣萬安應增加與民眾直接接觸的機會，蔣本身親和力足、具有正面能量，就應趕快走入人群，多與市民互動，這場選舉發展到最後，很可能會變成一場候選人個性與特質的選舉。



張斯綱指出，沈伯洋過去到現在的政治立場與形象有所變化，相較之下，蔣萬安的個人形象較為一致，只要蔣萬安重新發揮自身優勢、加強與市民直接接觸，就有機會把選戰主導權拿回來。



對於民進黨的“洋流”是否也有替賴清德鋪陳，並進一步拉抬其他縣市艱困選區的戰略目的？張斯綱分析，民進黨在去年大罷免結束後，政治氣氛一直處於低氣壓，大罷免的挫敗對支持者士氣造成衝擊，進入今年選舉後，綠營一開始的氣氛仍較沉悶，賴清德未能激起太多火花，蔡英文則一直採取不溫不火的方式。