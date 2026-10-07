無法選竹北市長　李貞秀：尋求一切司法救濟

李貞秀8月底登記參選竹北市長。（中評社 資料照） 新竹縣選委會今認定李貞秀參選資格不符。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月7日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前“立委”李貞秀登記參選新竹縣竹北市市長，新竹縣選委會7日召開審議委員會，認定李因“註銷中國大陸戶籍未滿10年，資格不符規定，應不予登記”。李則回應強調，會尋求一切司法救濟，努力保存自己的公民正當參選權利。



新竹縣竹北市長參選人目前有中國國民黨提名吳旭智、台灣民眾黨邱臣遠，以及民進黨提名曾聖凱。



李貞秀8月底登記參選竹北市長，新竹縣選委會今審議後認定，本次地方公職人員選舉，原中國大陸人民登記申請為公職人員候選人，應於2016年11月28日（包含當日）以前向主管機關繳附喪失原籍證明。李貞秀完成繳附喪失原籍證明期間未滿10年，候選人資格不符規定，應不予登記。



對此，李貞秀表示，戶政機關白紙黑字記載，她在1999年即已依照當時有效法令完成初設戶籍登記，並依法順利就任“立委”。怎麼27年前戶籍機關的依法記載到卻能突然被作廢，就問我們台灣的法理公義何在？



李貞秀說，很遺憾新竹縣選委會作成否定她竹北市長候選人資格的決議，有沒有資格擔任市長應該交給竹北市民來決定。她會尋求一切司法救濟，努力保存自己的公民正當參選權利，堅定爭取能依法繼續參選竹北市長。



新竹縣選委會表示，今舉行委員會議，審定32名鄉鎮市長參選人，其中1人資格不符；252名鄉鎮市民代表參選人中4人資格不符，369名村里長參選人中5人資格不符，合計10人不符資格，符合資格參選人共643人。