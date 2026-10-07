蔣萬安挺反廢死　藍委促沈伯洋表態　　

國民黨團召開“沈伯洋，你還吃廢死那一套嗎？”記者會。（中評社 邱筠媜攝） 藍委羅智強。（中評社 邱筠媜攝） 國民黨團書記長許宇甄。（中評社 邱筠媜攝） 藍委徐巧芯。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月7日電（記者 邱筠媜）地方選舉倒數52天，廢死議題再成攻防焦點。中國國民黨“立法院”團7日召開記者會，國民黨籍“立委”羅智強指出，民進黨台北市長參選人沈伯洋過去曾發文稱“比較吃廢死這一套”，如今面對檢驗卻以“中央而非地方事務”推託，國民黨籍台北市長蔣萬安已明確表達反對廢死，呼籲沈伯洋清楚說明他的主張。



國民黨團7日下午召開“沈伯洋，你還吃廢死那一套嗎？”記者會，國民黨團書記長許宇甄、“立委”羅智強、徐巧芯出席。



沈伯洋2012年臉書文指“死刑的意義不在於法律或道德上這個人該不該死，而在於死刑所代表的一個社會精神和指標”、“只是我比較吃廢死這一套”。



許宇甄表示，“土城雙屍案”兇嫌謝姓男子當街砍殺妻子及小姨子，新北地院國民法官庭一審宣判無期徒刑，承審法官引述憲判字第8號判決，認為殺害人數須達3人以上才符合該判決意旨，此舉等同民進黨政府與大法官推動實質廢死，台灣司法與公平正義已死。



許宇甄質問，沈伯洋2012年曾發文稱“比較吃廢死這一套”，“立委”不能遇到青鳥、遇到黑熊就高喊廢死，遇到社會治安事件就躲起來，請沈伯洋不要再躲在學術名詞背後轉移焦點，應公開表態到底支持或反對死刑。



羅智強表示，台灣司法天平已完全倒向加害者，被害者家屬在法庭之上欲哭無淚。沈伯洋如今面對質疑卻回答“那是“中央政府”的事，不是地方政府的事”，忽略了自己就是“立委”。“蔣萬安很明確的表達他反對廢死，沈伯洋能不能夠像蔣萬安一樣，清楚明白告訴大家他就是堅定主張廢除死刑？”



徐巧芯指出，沈伯洋對於過去“吃廢死這一套”的主張，現在的看法是什麼？這跟台北市政是息息相關。要在台北市當市長，一定很重視台北市的治安，如果出現被害人的時候，市長的選擇是站在加害者方為其開脫，還是願意站在被害者方替他爭取權益，當然事關重大。



徐巧芯說，發生這樣的悲歌，讓他們更堅定必須要告訴社會大眾，廢死的主張在台灣是不可行的，憲判8號提到“殺人不夠多所以不用判死”，大多數台灣人民、台北市民是不能接受的。