徐佳青被列貪污圖利罪被告　白：還在說謊

民眾黨團召開“徐佳青請辭還在說謊”記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）“僑委會委員長”徐佳青涉全家蹭公家，台北地檢署已分他字案，將其列為貪污圖利罪被告偵辦。針對徐佳青上午落淚請辭，民眾黨“立法院”黨團幹事長洪毓祥隨後召開記者會痛批她是鱷魚的眼淚，口口聲聲說請辭與選舉無關，但民進黨這麼多地方縣市首長得選舉啊，賴清德、“行政院長”卓榮泰就是怕妳這顆老鼠屎，壞了整鍋好粥，棄車保帥、為選舉止血，無庸置疑。



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排未成年的兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍老公唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”。



台灣民眾黨“立法院”黨團7日上午召開“徐佳青請辭還在說謊”記者會，民眾黨團幹事長洪毓祥、黨團主任陳智菡出席。



洪毓祥列出四點批評，徐佳青的整場記者會有幾個特點，一、避重就輕、不敢直球對決面對問題。二、鱷魚的眼淚、十足的演戲。三、抹黑民眾黨、聲東擊西。四、請辭就是棄車保帥、保民進黨的選情



洪毓祥說，徐佳青完全沒有回應，兒子有沒有假冒攝影官？老公有沒有開公務車使用？有沒有帶老公、兒子出席各種官方舉辦的宴會場合，是否洩漏“國家”機密？這都沒有誠實的回答。



洪毓祥酸，鱷魚的眼淚、十足的演戲，會演真的是英雄，說自己多辛苦、行程多滿，一天跑三個地方，科技產業一天跑3、5個地方是家常便飯，從來不敢喊辛苦，反而是徐佳青飛到巴西聖保羅，真的很辛苦，又飛2個小時去看卡皮巴拉，“玩耍真的很辛苦”！



洪毓祥表示，說自己體恤同仁，說真的，就不會收到一大堆駐外館人員爆料了！前天在開爆料記者會前就收到很多爆料，開完記者會收到更多爆料。若真的是受人愛戴的長官，絕對不會是這樣。還有臉抹黑台灣民眾黨，說這些爆料是為了政治攻防，這些資料都是好幾個星期前收到的，民眾黨還多方比對查證，絕不是抹黑。