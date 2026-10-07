王世堅稱尊重沈伯洋　批挺廢死法官假仁假義

綠委王世堅接受媒體採訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）民進黨台北市長參選人沈伯洋被“立委”羅智強翻出，他14年前曾提及死刑議題，沈提到“只是我比較吃廢死這一套。”民進黨籍“立委”、中常委王世堅7日雖表示尊重沈伯洋的看法，但痛批主張廢死的人與恐龍司法法官是假仁假義、沽名釣譽！



民進黨7日下午舉行中常會，王世堅會前接受媒體聯訪作以上表示。



針對沈伯洋過去涉及廢死的言論，遭藍營猛攻，王世堅表示，他尊重沈伯洋的一些看法，因沈伯洋的背景比較特殊，是研究犯罪學的專家，探討各種犯罪心理、犯罪動機，以及如何減少、消滅犯罪，因此自然可能從學術角度提出不同觀點，沈的任何主張他都接受。



不過，王世堅話鋒一轉，強調自己真正要批判的是實際執行法律的司法人員及司法制度，台灣實施“國民”法官制度後，即使6名“國民”法官主張死刑，只要3名職業法官中有人反對，就可能無法形成死刑判決所需的法定門檻。他質疑，這等於少數職業法官可以否決“國民”法官所代表的社會意志，讓司法逐漸偏離社會認知，這對“國家”、社會是不好。



王世堅強調，法律應該為人民服務，司法及法治機關也應秉持相同精神，法律的解釋及判決不能與社會期待完全脫節。他主張，已經判處死刑定讞者就應依法執行，這不只是維護社會公益，也是還給被害人公道，只有被害人才有原諒的權利。



王世堅表示，目前尚未執行死刑的死刑犯，其案件不乏性侵殺人、搶劫殺人、綁架勒贖撕票、滅門及殺警等重大犯罪，他對部分廢死團體及支持廢死的司法人士相當不滿，給他們8個字“假仁假義、沽名釣譽”。



王世堅說，如果司法實務未來已經不可能再判處死刑，那就應該清楚向社會說明，讓民眾知道實際狀況，而不是讓社會正義持續受到扭曲。看到近期的司法判決，他真的心已死，當司法判決與社會民意逐漸脫節，甚至脫節到一定程度，累積的社會憤怒終究會轉化為要求司法改革的力量。



他質疑，如果有法官認為判處死刑是個人不願意、不忍心承受的事情，就應迴避可能涉及死刑的重大刑案。若認為判人死刑是造業，那麼判處無期徒刑或有期徒刑難道就不是？“那你就不要當法官嘛！”台灣社會數十年來相信司法、尊重審判獨立，但長期以來究竟由誰監督司法人員？法官的懲處、評鑑，以及不適任法官的退場機制是否充分，都應該重新檢討，否則司法與社會之間的距離只會愈來愈大。