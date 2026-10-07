宗教事業變婚宴會館　白營批綠圖利檢調應查

民眾黨新竹市議員參選人7日召開聯合記者會。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月7日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨新竹市議員參選人7日召開聯合記者會指控，過去民進黨執政時期，通過新竹市香山區一處農牧用地變更為“宗教興辦事業”用地後，實質上卻被業者拿來當成婚宴會館經營，認為背後恐牽涉行政特權護航與利益輸送，呼籲檢調立刻立案徹查。



民眾黨新竹市議員參選人施淑婷、宋品瑩、李國璋、李玫、蔡文盛、葉國文、趙若芸，以及民眾黨新竹縣議員參選人徐勝凌7日共同召開記者會，指控位於香山東香段的千坪農牧用地，過去以“宗教興辦事業”名義申請變更，實質上卻被經營為奢華婚宴會。



施淑婷出示公文與檢舉紀錄指出，該地號自2018年3月申請變更為宗教事業計劃後，市府隨即大筆一揮核准；短短1年半（2019年8月）就取得廟宇使用執照；不到2年時間，佔地千坪、金碧輝煌的商業婚宴會館便對外開門營業、大賺暴利；到了2022年10月，賴清德還到該處出席綠營候選人造勢活動，這種超光速審批與後續進駐造勢，難道沒有涉嫌嚴重的行政圖利？



施淑婷質疑，檢調在偵辦京華城案時，以“實質影響力”與“圖利罪”為由對前台北市長柯文哲展開全台搜索並羈押禁見；但民進黨執政下的新竹市政府白紙黑字代行公文，對長達兩年的違法檢舉不查，卻沒有任何人遭到約談羈押，司法執法標準已嚴重傾斜，呼籲檢調必須秉公處理。



施淑婷強調，請台灣民眾看清楚，若非民進黨長期執政，這些違法亂紀的事情是否就這樣被掩蓋？她嚴正呼籲檢調單位應立即徹查，絕不能讓官商圖利與貪腐在體制內理所當然地橫行。



而這間婚宴會館在2024年已經停業。