韓國瑜全台輔選　陳麗娜：盼衝高投票率

國民黨籍高雄市議員陳麗娜。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄10月7日電（記者 蔣繼平）針對中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜近期啟動全台輔選，國民黨籍高雄市議員陳麗娜向中評社表示，韓流一直都在，韓院長聚集人氣的功力是無可比擬的，但並非是引起大規模效應，而是凝聚回歸各自本業的韓粉，來衝高投票率，這是很重要的關鍵。



韓國瑜近期正式啟動全台輔選行程，4日為台中市長參選人江啟臣、新北市長參選人李四川站台。國民黨高雄市長參選人柯志恩也透露預計10月中旬起韓院長會“常來高雄”協助輔選。



對此，陳麗娜表示，韓流一直都在，她周遭很多朋友都是韓院長的粉絲，對韓院長關注度還是很高。韓院長來高雄助選，最主要是把韓粉力量集合起來，全部轉移給柯志恩，讓大家對於柯志恩將來執政賦予期待。



由於今年選舉較冷，陳麗娜強調，最重要是投票率會不會有過低的問題，因此衝高投票率對國民黨來說是極其重要的工作，所以韓流來高雄，可能不是大面積的效應，而是讓韓粉成為衝高投票率的關鍵。



有關柯志恩首場大造勢並未看到過往的韓粉代表性人物，陳麗娜表示，來自士農工商的韓粉都各自回歸本業去了，加上韓國瑜、柯志恩本來就是截然不同個體，表現出來的特質也不同，所以造勢場合呈現也不同。



陳麗娜表示，以現階段來看，以前知名的韓流五虎將的部分，仍與韓院長有很好的聯繫，也都會聚會。所以不論這些庶民代表是否有站出來，最重要是韓院長有沒有出現，相信只要韓院長一聲令下，韓粉都會使命必達。



陳麗娜表示，韓院長全台輔選，可以幫每個地區的候選人拉攏人氣，同步凝聚韓粉提升投票動機，且不只韓粉，連韓粉的朋友也會受影響，都會想要一起來看熱鬧。這種聚集人氣的功力，目前除了韓國瑜，沒有其他人了，大家都親眼見證過。



對於目前民進黨都在炒作“洋流”，“韓流再起”會呈現甚麼對照區別？陳麗娜指出，選民對沈伯洋的喜好是可以跨越黨派嗎？這是否定的。但韓院長當時是能夠跨越黨派，所以程度上是不一樣的，兩者是截然不同的東西。