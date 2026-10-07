徐佳青閃電請辭！張雅屏點名綠營5人也應辭

張雅屏表示，民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有五位。（張雅屏-屏心而論臉書） 中評社台北10月7日電／“僑委會委員長”徐佳青近日遭控帶兒子冒充“攝影官”隨行赴歐出差、默許其夫私用駐美外館公務車，7日宣布請辭，但強調請辭並不代表承認相關指控。對此，中國國民黨考紀會主委張雅屏質疑，“徐佳青下台了，其他人呢”？民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有5位。包括賴清德、“行政院長”卓榮泰、“內政部長”劉世芳、“國防部長”顧立雄、“教育部長”鄭英耀等。



張雅屏強調，敗壞社會風氣與製造分裂，甚至“毀憲”亂政的責任，不能隨一紙辭呈結清。徐佳青下台了，其他人呢？賴清德既然終於同意了一個，就請拿出同一把尺，逐案調查、逐人究責！依照前述政治責任標準。



他並點名，民進黨政治人物應請辭道歉的至少還有5位，包括：“行政院長”卓榮泰：財劃法覆議失敗後仍拒絕副署，應為阻止法案公布生效、引發重大“憲政”衝突負責。“內政部長”劉世芳：堅持以具有爭議的法律適用限制陸配參政資格，應為侵害人民權益的疑慮與強硬行政態度負責。“國防部長”顧立雄：福麥炸藥採購案履約失敗，應為重大軍需採購的資格審查、風險控管與監督責任負責。“教育部長”鄭英耀：台師大女足抽血案暴露學生保護與校園監督缺失，主管部長不能將責任全部推給教練與校方。最後是賴清德：公開支持不副署財劃法，並負有“行政院長”任命及施政領導責任，應承擔最高政治責任，不能只靠個別官員下台交代。



張雅屏7日在臉書發文表示，“原來，“賴政府”也會辭職並獲准”！徐佳青請辭“僑委會委員長”獲准，竟讓人有些不習慣。在這個把硬拗當堅持、把究責當迫害的集團裡，辭職居然成了稀有新聞。



張雅屏認為，首先，徐佳青該辭的理由，早就不只這一件。任內把僑生淪為學工的媒體報導斥為“偽專題”；公務訪問新加坡受阻，又一度提出警示說法，隨後收回。面對問題，先批評提問的人；處理外事，先放話再修正。這種判斷與態度，早該負起政治責任。



更何況，東沙體驗營案已因未迴避利益衝突遭罰新台幣十萬元，她卻解釋為“一時心軟”。原來官員的公私界線，可以用心軟來說明！至於此次家人使用公務資源的指控，她予以否認，仍待調查；但政治責任，豈能全部推給司法？



第二，徐佳青終於想起了“官箴”。她說請辭是為捍衛職位清譽及官箴。真難得，原來官箴一直都在，只是今天才想起來！這算不算遲來的羞恥心？若知道官職清譽值得維護，過去爭議接連發生時，怎麼沒有同樣的標準？請辭可以是負責的起點，絕不能成為免責的終點。



最後，賴清德終於捨得放人。徐佳青說已獲賴清德同意，“行政院”則宣布卓榮泰“勉予准辭”。一個願意辭，一個終於准，竟成了值得感慨的政治進步！