挺廢死？沈伯洋：曾審定死刑肯定論

民進黨台北市長參選人沈伯洋表示，他沒有提過“廢死”的修法。（沈伯洋臉書） 中評社台北10月7日電／民進黨台北市長參選人沈伯洋2012年臉書文指“死刑的意義不在於法律或道德上這個人該不該死，而在於死刑所代表的一個社會精神和指標”、“只是我比較吃廢死這一套”。對此，沈伯洋7日在臉書發文回擊、駁斥指控，他表示，如果真的像國民黨所講的，為什麼他到現在還沒提出要廢死刑的修法？他不僅沒有提過“廢死”的修法，甚至曾參與審定出版《死刑肯定論》。



沈伯洋表示，死刑在他的法律專業領域裡，一直是受到廣泛討論的議題。也因為這個議題在台灣仍有疑慮，需要正反討論，他才會參與審定出版《死刑肯定論》。這是一個漫長的討論過程，正反的討論都很重要。



沈伯洋指出，選台北市長，就應該認真討論市政。國民黨不談地方政府應該如何預防犯罪，也不跟他這個“犯罪學專家”討論如何降低犯罪，卻用片段的標籤攻擊，“這對守護市民安全有什麼幫助？”



沈伯洋強調，地方政府首長最重要的責任，是預防犯罪、降低傷害，避免憾事發生。市政府如何做好治安、強化警政、社政與教育的合作，及早發現風險、介入處理，才是應該拿出具體方案、接受市民檢驗的事。



沈伯洋7日早上也偕民進黨籍台北市議員洪健益、許淑華、張文潔及議員參選人郭凡，前往吳興市場拜票。



面對毒品議題，沈伯洋還原，這是12年前的文章，身為作者還要不斷解釋，也是滿搞笑的，文章結論是台灣不適合毒品除罪化，但對於毒癮者如何減害，則提出國際上常用的美沙冬等方式。



沈伯洋強調，面對負面選戰和大量不實消息仍正面看待，把這些都當作大型衛教現場，雖然對他個人造成傷害，但對整體市民來說是好事，可以將更多公衛相關政策介紹給大家，探討如何協助第一線人員、防治毒品進入校園。



對於台北市長蔣萬安今赴昆明防治中心視察美沙冬維持療法，沈伯洋表示，造謠他個人就算了，但第一線醫護人員辛苦工作卻遭公然造謠，傷害他們的心，已經踩到紅線，且過去20年的公衛努力遭抹黑，也讓第一線人員有點炸鍋，可能面臨的制度調整更讓大家感到慌張，因此他肯定蔣萬安前往視察，並希望能安撫第一線人員的情緒。



媒體追問，媒體人分析藍營接下來策略會打廢死，確實也對應到藍營的社群貼文。沈伯洋指出，早在9月2日登記參選時就已經說明，是否廢死是中央事務，而地方政府要做的就是妥善預防，包含毒品減害、防治兒虐、防堵毒品進入校園等，讓所有市民都安心居住，且他至今都沒有提出廢死的修法，但國民黨一直揣測別人立場和內心，這種選戰方式實在是很奇特也好玩。



媒體提及，《順報》昨正式發行，沈伯洋考慮加入星座內容，星座專家唐綺陽也表示不排斥同台。沈伯洋笑說，以前閱讀《爽報》一定先看星座版，還會按照上面的運勢行事，昨與團隊討論後，顯然他的意志得勝，團隊也認為可以慎重考慮，不過唐綺陽是大師級人物，讓他有點緊張，可能得先回家排星盤，看看見面的時機，若有機會交流，也想分享自己對塔羅的想法與見解。