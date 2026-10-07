徐佳青涉貪污案　北檢分他字案列徐被告

前“僑委會委員長”徐佳青。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電／“僑委會委員長”徐佳青2026年10月6日請辭委員長一職。針對徐佳青被控安排兒子冒充“攝影官”出訪、丈夫唐博偉疑濫用外館公務車等事件，檢方司法調查已經啟動。台北地檢署已分他字案，將徐列為貪污圖利罪被告，並交由偵辦東沙島體驗營特權案的檢肅黑金專組檢察官一併偵辦，檢方指出，已指揮廉政署展開調查。



廉政署指出，針對徐佳青被外界揭發所涉案件，廉政署已指示“外交部”政風處、“僑委會”政風處展開調查了解。廉政署的政風官員透露，台灣駐美外館有“僑委會”派駐的僑務秘書可以立即依“僑委會”指示進行調查，但外館並沒有廉政署派駐的政風人員，只能由兼辦政風業務的館務人員進行調查。政風官員說，只要駐美代表下令徹查，調查即可展開。



徐佳青因用特權讓兒子參加東沙體驗營，被“監察院”開罰新台幣10萬元，2026年8月13日，台灣民眾黨新北市議員參選人陳怡君、陳語倢、吳亞倫與民眾黨顧問律師賴苡安赴台北地檢署告發徐佳青涉貪污圖利等罪嫌。當時即分案由北檢黑金組檢察官偵辦。



最近徐佳青遭指安排兒子當“攝影官”出訪，丈夫唐博偉開著駐美代表處公務車遊玩華府等，疑似濫用外館公務車，被質疑特權的部分，一併由原檢察官偵辦。