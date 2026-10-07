竹塹媽祖文化祭登場　高虹安推色彩旅行

新竹市長高虹安攜手新竹市6媽祖廟，共推色彩旅行。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹10月7日電（記者 盧誠輝）“2026竹塹媽祖文化祭”7日登場，新竹市長高虹安攜手新竹市6座媽祖廟，共推色彩旅行，邀請民眾走進宮廟、街區與城市風景，從建築、香火、街景到自然地景採集屬於自己的“竹塹色”，用旅行、手作與畫筆重新認識媽祖文化。



“2026竹塹媽祖文化祭”已邁入第4年，今年以“風城色譜計劃”為主軸，串聯新竹天后宮、長和宮、新竹內天后宮、香山天后宮、鳳和宮及新竹內湖龍正宮等6座媽祖宮廟，推出6宮限定透卡蒐集、色彩旅行及“畫出風城色彩”寫生競賽，從“觀看”走向“創作”，將色彩化為認識竹塹的新語言。



高虹安表示，“竹塹媽祖文化祭”持續以不同方式，帶領市民認識竹塹媽祖文化。今年更進一步將“色彩”與“藝術創作”放進活動主軸，從過去的走讀、集章與解謎，轉向讓民眾親自參與、創作，透過一張透卡、一趟旅行或一幅畫，留下自己眼中的竹塹風景。



高虹安也特別感謝新竹市六大媽祖宮廟再次攜手合作，讓不同宮廟各自代表一種竹塹色彩，民眾不只是走進宮廟參拜，更能透過觀察與創作，認識宮廟背後的地方故事與城市記憶。



新竹市政府表示，10月17日將推出一日限定的“色彩旅行”，活動規劃“城市線”及“海線”兩大主題遊程。其中，城市線串聯新竹天后宮、長和宮及新竹內天后宮，並透過絹印、柿染及蝶古巴特等創作體驗，讓民眾在旅程中逐步完成屬於自己的創作帆布袋，並搭配可至宮廟領取香火的護身符，讓藝術創作與信仰體驗相互結合。



新竹市政府指出，海線則串聯香山天后宮、鳳和宮及新竹內湖龍正宮，以“天空、土地、海洋”為主軸，結合海洋肌理畫、黏土、馬賽克等親子創作體驗，並搭配具媽祖意象的特色宣導品，讓親子在互動中留下專屬的旅程記憶。