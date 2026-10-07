徐佳青控白營抹黑　黃國昌：為何匆忙下台？

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）遭台灣民眾黨“立法院”黨團爆料圖利家人的徐佳青，7日上午哽咽宣布請辭“僑委會委員長”，“行政院長”卓榮泰火速准辭。民眾黨主席黃國昌下午表示，完全就是政治上的斷尾求生，連執政黨“立委”都挺不下去、民進黨側翼也要求徐請辭下台。若真的是抹黑，徐何必匆匆忙忙下台請辭？



台灣民眾黨日前曾爆料，徐佳青安排兒子登上東沙島，隨後遭“監察院”認定違反《公職人員利益衝突迴避法》，裁罰新台幣10萬元。民眾黨團5日再爆料，2024年徐佳青的美籍老公唐博偉違規開駐華府中心的公務車當私家車用，甚至徐2022年任副委員長時，讓當時14歲的兒子冒充成無編制的“攝影官”隨行出訪“蹭吃蹭車”。



台灣民眾黨7日下午召開“雙十前夕六問“賴政府”：人民真的過得更好嗎？”記者會，民眾黨主席黃國昌出席。



黃國昌表示，徐佳青今天請辭，完全就是政治上的斷尾求生，連執政黨“立委”都挺不下去、民進黨側翼也要求徐請辭下台。但真正讓他非常遺憾的事情，徐雖請辭，卻沒有認錯、沒有道歉，繼續把民眾黨揭發的醜聞，抹黑成對徐的抹黑攻擊。



黃國昌說，民眾黨從接到檢舉到開記者會，整整花1個月的時間進行調查，並不是在選擇出手的時機，而是做了非常多背景事實與查核。今天徐佳青除了抽象地繼續抹黑民眾黨、針對具體問題不敢回應，如有沒有讓兒子用攝影官的名義趴趴走、接受駐外使館與僑界各式各樣宴請？有沒有讓老公開著公務車在外面趴趴走？



黃國昌反問，徐佳青完全沒有面對、沒有回答，如果真的是抹黑，徐何必匆匆忙忙趕快請辭？從昨天不敢面對，到今天匆匆請辭，徐前恭後倨的表現與嘴臉，民眾應該都看得非常清楚。



黃國昌強調，民眾黨更關心的是法治，請辭只是最基本的政治責任，更嚴肅的問題是此種違法濫權的貪腐行為，檢調什麼時候要開始認真偵辦？台灣的檢察官有沒有辦法站直脊梁、捍衛法律的尊嚴跟公正性？台灣民眾全都在看，他希望檢察官們不要再次讓台灣人民失望。