台灣美光工會取得罷工權　要求利潤公平分配

台灣美光工會舉行罷工投票結果記者會。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月7日電（記者 邱筠媜）記憶體大廠美光受惠AI一年大賺近850億美元，約新台幣2.7兆元，卻因分紅不均爆發勞資抗爭。美光桃園工會7日聲明，經過工會會員6天的投票，總體對罷工投下同意票的會員高達88.3%，同意票1994張，已經正式取得罷工權。美光工會強調，這場抗爭絕非單純要求爭取更多一次性獎金，而是要求跨國企業落實內部成果公平分配，對抗長期以來利益分配嚴重偏向高層的結構性失衡。



美光科技全球總部設在美國愛達荷州波伊西市，而台灣占美光全球產能超過6成，隨AI帶動記憶體需求升溫，美光桃園、台中、台南及銅鑼4大廠區正同步擴產，美光在台約有1.5萬名同仁，累計投資逾新台幣1.6兆元。



台灣美光工會7日下午於台大校友會館舉行罷工投票結果記者會，台灣美光晶圓科技公司企業工會理事長林哲瑞、秘書陳彥凱等人出席。



台灣美光晶圓科技公司企業工會、台灣美光記憶體公司企業工會日前盼公司加發獎金、改變分紅機制，公司則提出百萬獎金等，但工會不埋單，美光桃園工會並在10月上旬舉行罷工投票。



美光桃園經過工會內部會員長達6天的投票，今日宣布正式取得合法罷工權與設置罷工糾察線權利。依據工會統計，本次領票名冊共計2258人，實際投票人數達2012人，其中同意票高達1994票、不同意票僅14票，並有4張廢票，整體投票率達89.1%。總體對罷工投下同意票的會員占全體會員高達88.3%，若單純以出面投票人員的比重計算，同意票比例更高達99%。



美光工會指出，現行獎酬制度存在巨大階級落差，其中全球員工績效獎金IPP制度更被批評缺乏透明度。以2025年為例，當年度全球員工的IPP達成績效為93.9%，換算為台灣基層員工的績效獎金約為台幣2.3個月，隨後雖微幅調整至2.6個月。然而，依據美光同年公開揭露的法定資料顯示，執行長單一年度所獲得的現金績效獎勵金酬卻高達32.4個月。



美光工會表示，在股票獎酬差距方面，美光雖於9月11日對外宣布員工限制型股票RSU覆蓋率將達100%、最低金額為6000美元約合市價6股並分4年發放，但工會指出過去台灣僅約4成員工能獲得且分配標準缺乏透明度。