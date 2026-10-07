未殺3人無從判死　綠黨團支持檢方上訴

民進黨團7日舉行記者會回應輿情，左起，陳冠廷、莊瑞雄、范雲出席。（民進黨“立法院”黨團臉書） 中評社台北10月7日電／2025年7月新北市土城區發生家暴雙屍命案，47歲男子謝文雄在新北市土城區當街砍死妻子和小姨子。新北地方法院判決書指未殺害3人以上，不符合2024年憲判字第8號“犯罪情節最嚴重”要件，因此無從判死。民進黨“立院”黨團幹事長、律師出身莊瑞雄7日表示，判決理由社會大眾不能接受，支持檢察官依法提起上訴。



新北地院6日說，事證無法證明預謀連續殺人等，依憲判8意旨無從判死。



民進黨團7日舉行記者會回應輿情，莊瑞雄、書記長范雲、副幹事長陳冠廷出席。針對新北地院判決指未殺害3人以上，不符合2024年憲判字第8號“犯罪情節最嚴重”要件，莊瑞雄指出，憲判字第8號沒有講要殺掉3個人才可以判處死刑，他對於新北地院法官的邏輯、事實認定當然尊重，但社會大眾沒辦法接受。



莊瑞雄認為，該案是非告訴乃論之罪，檢察官可以依法提起上訴，被害人家屬也可以要求檢察官提起上訴，或自己提起上訴，尋求二審救濟。相信二審法官見解會跟一審法官見解會有所差異。



莊瑞雄重申，判決理由社會大眾不能接受，他支持檢察官依法提起上訴，被害人可以請檢察官上訴或自行提起上訴，尋求二審救濟。



謝文雄去年7月開車尾隨共乘機車的妻子及小姨子，在街頭追撞2人，再持廚刀及鋁棒下車當街砍殺2人致死。台灣新北地方法院“國民”法官法庭今年8月經審理，認定不符“犯罪情節最嚴重”死刑要件，判處謝文雄無期徒刑，褫奪公權終身。



完整判決書日前公開，合議庭認為，“憲法”法庭2024年憲判字第8號判決理由就犯罪結果例示殺害“多人”、而非法條用語常見的“數人”，解釋上應較接近“多數人”概念，即單就殺害人數而言須達3人以上才該當死刑，謝文雄也非殘忍殺害兒童、老年人、懷孕者或身心障礙者，認定不符犯罪情節最嚴重情形。