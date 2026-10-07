徐佳青請辭救選情？民進黨：藍營說法惡劣

民進黨發言人吳崢。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）“僑委會委員長”徐佳青遭爆曾讓未成年兒子隨行出訪、以“攝影官”名義參與活動，以及丈夫涉嫌使用外館公務車等，徐佳青7日請辭下台。中國國民黨質疑民進黨想藉徐佳青請辭“斷尾”、避免衝擊選情。民進黨發言人吳崢7日反嗆，民進黨與政府都是用最嚴格標準面對爭議，反觀國民黨無法以相同標準要求自己，非常厚臉皮、不要臉。



民進黨7日舉行中常會，會後吳崢受訪。



針對徐佳青請辭以及藍營質疑是民進黨斷尾求生、避免爭議延燒選情，吳崢表示，國民黨這樣的說法非常惡劣，民進黨或政府對待任何爭議事件，都是採取最嚴格的標準，無論是黨務、公職同志或“行政院”政務官，只要出現任何需要接受社會檢驗的事情，黨中央與政府都會在第一時間展現明快回應的態度。



吳崢表示，“行政院長”卓榮泰日前已要求“外交部”、“僑委會”啟動調查程序，並呼籲公務員、政務官自律。徐佳青也表明絕無濫用公帑，並自行請辭、接受調查，以捍衛自身清白，這是徐佳青面對爭議所展現的態度，也是“行政院”團隊對自己的要求。



吳崢說，這樣的標準在民進黨看來只是從政的基本門檻，但國民黨往往無法用相同標準要求自己，舉例過去曾有國民黨籍“立委”涉入貪污、詐領助理費爭議，國民黨考紀系統卻還出面替當事人說話，甚至稱政治不外乎人情，不要趕盡殺絕。



“國民黨非常厚臉皮、不要臉！”吳崢痛批，國民黨自己無法展現對清廉與政治道德的要求，現在看到民進黨快速處理爭議、對社會展現負責態度，卻還在旁邊酸言酸語。



民進黨秘書長徐國勇是徐佳青的叔叔，據了解徐國勇在7日中常會中，並未針對徐佳青爭議發言。



另外媒體問，朝鮮中央通訊社7日報道，平壤當局批評美國對台出售武器並提供軍事支持，指控美方加劇台海緊張。



吳崢對此回應，F-16V已有2架抵達台灣，民進黨政府保護台灣安全、強化防務，也會持續與重要盟邦往來合作，民進黨的立場就是務實發展台灣防務及對外關係，以確保台灣安全。