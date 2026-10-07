AI賺錢傳產沒分到　綠常委當賴清德面抱怨

民進黨主席賴清德。（中評社 資料照） 中評社台北10月7日電（記者 張穎齊）台灣AI產業蓬勃發展，但傳統產業卻相形蕭條。據了解，民進黨“正國會”中常委陳茂松7日在中常會當著黨主席賴清德的面反映，民間現在有聲音抱怨“賺錢都是AI在賺，傳產卻沒有分配到”；賴清德親自解釋，政府正推動中小微企業升級轉型，要讓各行各業搭上AI供應鏈，現在是由科技業帶動工、農、商等各行各業共同成長。



民進黨7日下午舉行中常會，會中無專案報告。賴清德主持會議，民進黨秘書長徐國勇、民進黨“立法院”黨團總召蔡其昌等人出席。



據了解，陳茂松在會中向賴清德反映，目前民間出現一種聲音，認為台灣經濟及股市雖受AI產業帶動，但賺錢都是AI在賺錢，傳統產業卻沒有分享到相關紅利，希望賴清德與政府重視傳產的處境。



賴清德隨即說明，政府目前已有推動中小微企業升級轉型計劃，整體政策方向就是希望各行各業都能搭上AI供應鏈列車，藉由科技產業發展帶動傳統產業轉型。



賴清德舉例，比如川湖科技過去原本從事傳統產業，如今成功轉型並跟上AI供應鏈列車，包括屏東台積電布局、高雄也有半導體先進材料相關產業發展，政府的方向就是希望透過台灣半導體產業“大帶小”，讓產業一起成長，並協助傳統產業升級轉型。



賴清德表示，台灣過去發展過程是以農業支持工業，現在則要透過科技業的力量，進一步帶動工、農、商等各行各業發展，讓科技產業成長的成果能夠向其他產業擴散。