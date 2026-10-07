全體白委出席雙十慶典　黃國昌向賴提六建言

民眾黨主席黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北10月7日電（記者 鄭羿菲）雙十慶典將至，台灣朝野絲毫未見和解氛圍，民眾黨會否出席雙十慶典？台灣民眾黨主席黃國昌7日表示，民眾黨始終把“國家”利益放在政黨利益之上，即便對賴清德諸多“毀憲”亂政、踐踏法治的作為無法苟同，但深信“中華民國”是大家共同的“國家”。他與8席白委全體都會出席慶典。



黃國昌也像賴清德提出六大建言，期待賴停止撕裂社會：一、停止操弄社會對立，重新團結“全國”人民。二、正視貧富差距問題，解決社會分配不均。三、遵守“憲法”，依法公布“立法院”三讀的法律。四、提名跨黨派大法官，“憲法”法庭忠於“憲法”。五、將伸進司法的手拿開，停止看顏色辦案。六、兌現興建社宅承諾，真正落實居住正義。



台灣民眾黨7日下午召開“雙十前夕六問“賴政府”：人民真的過得更好嗎？”記者會，民眾黨主席黃國昌出席。



黃國昌表示，AI浪潮席捲全世界，台灣在半導體產業帶領之下，經濟成長確實有所斬獲，股市屢站上歷史新高，人均GDP也創下新紀錄。當政府將“數字”視為政績時，他要提醒賴清德，不要迷失在其中。否則，很容易陷入蔡英文在2011年時曾批評馬政府“自滿於冰冷的數字，卻看不見人民真實的生活與痛苦”。台灣的經濟數字看似很漂亮，但人民的日子，真的有愈來愈好嗎？



黃國昌說，賴清德告訴大家“台灣人均GDP已超越日韓”、“經濟的餅做大了”，口號相當響亮，但人民想問的是，這塊做大的餅，究竟被誰端走了？當GDP成長，受薪階級的薪水卻被通膨吞噬，造成中產階級的迅速消失，社會走向兩個極端，“貧者愈貧，富者愈富”。



黃國昌指出，當前台灣面臨最嚴峻的挑戰，是一整個世代正在失去對未來的希望，十年前，台灣一年有20萬個新生兒誕生；現在這個數字已腰斬，還在持續下探，這是人民用自己的人生選擇，對未來投下了不信任票。民進黨為了選舉推出“新青安貸款”，錯誤的政策宛如提油救火，承諾的“興建13萬戶社會住宅”，如今卻成了亭台樓閣，居住正義淪為騙票的工具。



黃國昌認為，還有賴清德恣意濫用司法追殺政敵、對於“國會”三讀通過的法案不屑一顧，進而導致社會信任瀕臨破產，民主法治蕩然無存，甚至造成人民之間的高度對立與衝突。中正大學最新的調查更警示，人民對法官公正審理與判決的正面評價僅32.95%，一年當中下降了12個百分點。完全反映出賴清德的所作所為，也因為辦案的雙標，讓“黨證無敵”四字成為人民口中最深的諷刺與無奈。



黃國昌表示，當台灣社會面臨因為貧富懸殊、世代剝奪、司法不公亟需解決時，人民沒有看見您的作為，反而看見您繼續操作對立，大罷免留給台灣的後遺症，是連在台北車站觀看函授課程，都要冒著被民進黨“立委”抹紅的風險，這是我們想留給下一代的台灣嗎？



黃國昌說，賴清德所帶領的民進黨，無所不用其極的在同胞裡找敵人、製造寒蟬效應。團結“國家”，絕不是建立在四處獵巫、將反對意見一律視為“中共同路人”的仇恨動員之上。真正的團結，是讓年輕世代，相信“國家”的經濟成長的果實他也能夠享有；真正的領導，不是把人民分成我們和他們，而是找到一個讓所有人都能共同前進的方向。