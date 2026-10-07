台灣美光工會號召上凱道　擬發動突襲式罷工

台灣美光晶圓科技公司企業工會理事長林哲瑞。（中評社 邱筠媜攝） 中評社台北10月7日電（記者 邱筠媜）台灣美光桃園工會7日下午召開記者會宣布已經正式取得罷工權，工會規劃於10月19日採取“建議休假”形式，但當天活動並非正式罷工行動，相關罷工細節將會以簡訊的方式通知會員，不排除發動突襲式的罷工行動。



台灣美光工會7日下午於台大校友會館舉行罷工投票結果記者會，台灣美光晶圓科技公司企業工會理事長林哲瑞、秘書陳彥凱、美光台中工會理事長徐志銘等人出席。



美光桃園工會說明，經過工會會員6天投票及10月6日晚上的開票作業，已經正式取得罷工權，領票名冊2258名、投票人數2012名，其中同意票1994張、不同意票14張，並有廢票4張，投票率89.1%。總體對罷工投下同意票的會員高達88.3%，若以出來投票人員的占比計算，同意票高達99%。



美光工會表示，員工實際上拿到的現金獎勵和高階主管領到的金額有很大差距。2025年，台灣員工大概拿到2.6個月，但CEO卻領到高達32.4個月，這種極度分配不對等讓員工無法溝通。工會在2025年持續詢問獎酬金額是如何計算，但從來沒有獲得正式回覆，因此才會透過此次具體行動和公司訴求。



美光工會規劃於10月19日採取“建議休假”形式，鼓勵美光員工前往凱道集結，針對工會四大訴求共同發聲，但當天活動並非正式罷工行動。相關罷工細節將再和幹部與會員做討論，若確認罷工時程，將會以簡訊的方式通知各位會員，發動突襲式的罷工行動。



美光將於美國時間10月8日至9日召開董事會，美光工會表示，希望董事會結束後，公司能針對桃園、台中兩工會訴求提出具體方案並展開對等協商。若未獲具體回應，才會進一步討論後續行動。美光台中工會與公司第二次勞資調解訂於10月22日，台中工會目前擁有約11000名會員。