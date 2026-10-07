鄭麗文：綠在花蓮沒選將　操作棄保蠢蠢欲動

國民黨行動中常會移師花蓮舉行，黨主席鄭麗文勉勵藍營力量集中選票、團結一致。（截取自國民黨直播畫面） 中評社台北10月7日電（記者 張嘉文）中國國民黨主席鄭麗文今天在花蓮行動中常會上表示，花蓮縣長選舉看起來沒有民進黨候選人，但民進黨當然有參與這場選舉，也已有想支持的對象，因此表面上雖是三足鼎立，“其實這場選舉還是藍綠對決”。她更觀察到對手已開始“蠢蠢欲動，操作棄保”。



鄭麗文也向藍營支持者溫情喊話，“本是同根生，相煎何太急”，不要因一時情緒輸掉大局，應集中選票支持國民黨正式提名的游淑貞。



國民黨今天將行動中常會移師花蓮舉行，包括國民黨“立法院”黨團總召傅崐萁、花蓮縣長徐榛蔚等人到場，拉抬游淑貞選情。



年底花蓮縣長選舉目前呈現三強競逐，除了國民黨提名的游淑貞，另有具藍營背景、以無黨籍參選的花蓮縣議會議長張峻及縣議員魏嘉賢投入，藍營整合問題成為選戰焦點。



鄭麗文在會中表示，這次選舉很有趣，看起來沒有民進黨候選人，縣長參選人似乎都出身國民黨，“民進黨難道沒有參加這次花蓮縣長選舉？當然有”，民進黨也已有想支持的候選人。因此這場選舉實際仍是藍綠對決，她更觀察到對手已開始“蠢蠢欲動，操作棄保”。



鄭麗文強調，這場選舉牽涉的不是個人前途、私人恩怨或家族恩怨，而是花蓮未來要怎麼走的大是大非、大公大義，甚至將影響明年的大選及“中華民國”未來，因此藍營支持者不能輕忽。



鄭麗文也向花蓮鄉親喊話，大家共同走過過去艱難困苦的歲月，才有今天的成就與繁榮，但花蓮仍需要更多建設、福利及更前瞻的眼光，“本是同根生，相煎何太急”，千萬不要因一時情緒而輸掉大局、輸掉花蓮及未來。



鄭麗文兩度強調“放下小我、看到大我”，國民黨唯一正式提名的“正藍軍”就是游淑貞，呼籲所有藍營力量集中選票、團結一致，讓游淑貞順利當選，延續國民黨在花蓮的執政。