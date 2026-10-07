何思因：特朗普期中選舉若輸　以色列陷困境

前“國安會”副秘書長何思因。（中評社 莊亦軒攝） 中評社台北10月7日電（記者 莊亦軒）美國期中選舉將於11月3日登場，前“國安會”副秘書長何思因7日出席論壇表示，這次期中選舉可以預期民主黨大贏、共和黨大輸。傳統上期中選舉是對現任總統的信任投票，在野黨勝率極高。目前美國總統特朗普民調低迷，加上高關稅引發嚴重通膨激怒農業州選民。若民主黨奪回國會主導權並且控制預算，特朗普政府將面臨剩餘任期跛腳。國際關係上，以色列、烏克蘭的處境也將出現轉折。



何思因強調，眾議院一旦卡住預算權，將握有龐大制衡籌碼。當前民主黨內部推動全民健保等政策，勢必將面臨如何向富人課稅的議題，這讓特朗普與其身後的富豪盟友備受壓力。而在外交與對外援助上，若民主黨掐住財政口袋，以色列的處境將首當其衝。以色列在加薩的軍事行動已被聯合國質疑涉嫌種族滅絕，又拉扯美方捲入伊朗衝突，明年初美國國會換屆後，以色列政府恐將陷入極大困境。



北威論壇7日下午在台北舉辦《美國期中選舉的影響》，與談人包括前“國安會”副秘書長何思因與楊永明、台灣經濟研究院董事長吳中書、中經院區域發展研究中心主任劉大年，探討美國期中選舉目前選情，選舉結果將如何影響美國總統特朗普後半任期的施政及外交走向，選後台海情勢將如何演變，以及選舉結果將如何影響全球經濟。



何思因，美國加州大學聖塔芭芭拉分校政治學博士，曾任政治大學政治學系教授、政大國際關係研究中心主任。曾於馬英九政府時期出任“國安會”副秘書長。



關於民主黨取得國會多數後對烏克蘭戰局影響，何思因指出，民主黨傳統上堅定支持烏克蘭，而特朗普原先的思維則是準備賣掉烏克蘭，日前美國中央情報局長赴俄羅斯也曾探討停火框架。



被問到這次期中選舉，選民會比較看重參選人表現，還是將選票視作對特朗普的不信任投票？



何思因分析，選舉究竟是為了政策、候選人、還是政黨認同投票，不同的計量模型會有不同權重，這個問題沒有答案。但這次恐怕是政策投票，因為老百姓生活難過。民主黨政黨認同目前調查下來結果大概都贏了10%，換句話說共和黨的候選人最好能多贏民主黨人一點，不然一下就會被10%的民主黨基本盤給吃掉了。從目前的郵寄投票看來，民主黨人躍躍欲試，因為從郵寄投票的結果看來民主黨表現良好。