李四川出席新北捷運工會代表大會　基層力挺

國民黨新北市長參選人李四川7日出席新北捷運公司企業工會會員代表大會，向同仁長期為民服務的奉獻表達感謝。（照片：李四川競選辦公室提供） 中評社台北10月7日電／中國國民黨新北市長參選人李四川7日出席新北捷運公司企業工會會員代表大會，向同仁長期為民服務的奉獻表達感謝，針對基層同仁面臨的人力缺口與繁重勤務，李四川接下訴求書，允諾未來擔任市長必定全力以赴力挺同仁權益，做為基層最強後盾，獲出席人員熱烈迴響，高呼“凍蒜”、“自己人要挺自己人”。



李四川致詞時指出，在他擔任新北副市長期間，與許多第一線同仁共同推動各項捷運工程，在新北捷運公司成立後，感謝許多同仁的用心維護，每天等待至深夜列車停駛後全面巡視軌道，確保市民隔日通勤平安順暢，工作相當繁複且艱辛，隨著新北捷運從“三環三線”發展至“四環八線”，路網陸續拓展，營運與維修工作量勢必持續增加，都要仰賴基層付出，一同守護市民通勤品質。



李四川表示，社會上用嘴巴講、用手指揮的人太多，但默默用雙手維持城市運作的基層卻往往最容易被忽視。他舉過去在台北市副市長任內，推動更新環保局清潔隊車輛為例，會以同樣精神強化基層人力與配備，針對工會各項權益與需求清單，他定全力以赴協助解決與改善。



新北大眾捷運股份有限公司企業工會理事長陳凱雨也在會中遞交工會三大訴求書，包括制度化調薪、優化有薪家庭照顧假及彈性調班制度、落實勞資對等治理等；李四川當場收下訴求書並允諾，未來會以具體行動全力照顧第一線員工，獲全場報以熱烈掌聲、高呼凍蒜，更有人高喊“自己人要挺自己人”。