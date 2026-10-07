近軍最大製藥展　台工研院率醫藥業展實力

工研院整合22家台灣醫藥業者前進意大利米蘭舉行的CPHI Worldwide。左起藥技中心總經理王珮瑜、工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅、駐米蘭台北辦事處處長林讚南、英富曼會展總監Anne Schumacher。（照片：工研院提供） 中評社新竹10月7日電／全球製藥供應鏈加速調整，國際藥廠對供應穩定、製造品質及多元合作夥伴的需求持續提升。為協助台灣製藥產業掌握全球市場新商機，在台“經濟部”產業技術司支持下，工研院7日宣布，整合22家台灣醫藥業者組成“Taiwan Pharma Pavilion”台灣醫藥主題館，前進義大利米蘭舉行的全球指標性製藥專業展會CPHI Worldwide，向國際市場展現台灣醫藥產業完整供應鏈實力。



此次參展陣容橫跨AI藥物開發、受託研究機構(Contract Research Organization；CRO）、原料藥及委託開發製造(Active Pharmaceutical Ingredient／Contract Development and Manufacturing Organization；API／CDMO）、高門檻學名藥、創新藥及改良型新藥等核心領域。工研院並受邀出席大會“Leadership Summit”領袖峰會，向全球製藥決策高層展現台灣研發與製造能量，從企業商務拓展到產業高階交流，積極爭取國際合作機會。



“經濟部”產業技術司表示，政府長期透過“藥物韌性整備計劃”，整合科技專案、A+企業創新研發淬鍊計劃及法人研發能量，支持業者投入原料藥、關鍵製程、高階製劑及創新藥物開發，厚植台灣從藥物研發、關鍵製程到高階製造的豐沛實力，讓台灣製藥在國際市場更具競爭優勢。目前台灣已有超過170家廠商符合“國際醫藥品稽查協約組織（PIC/S）”之藥品優良製造規範（GMP）國際認證，原料藥外銷比例超過9成，成品藥穩健輸出美、日等市場，2024年對美國的西藥製劑出口額更達新台幣94.66億元。此次透過CPHI國際平台，將進一步協助台灣業者對接全球藥廠需求，爭取國際合作商機。



工研院生醫與醫材研究所所長呂瑞梅表示，全球製藥供應鏈正在重新布局，國際藥廠選擇合作夥伴時，除了製造能力，更重視品質認證、供應穩定、研發能量及彈性製造，台灣製藥憑藉卓越的實力，已成功打入全球產業決策的核心場域。今年匯聚百靈佳殷格翰（Boehringer Ingelheim）、富士軟片生物科技、龍沙（Lonza）等國際大廠的Leadership Summit，“經濟部”受邀開場致詞，向全球生技高層展現台灣在藥物研發與製造的優勢，進一步深化與國際藥廠供應鏈合作，提升台灣製藥產業在全球市場的參與度與影響力。



台灣主題館聚焦原料供應、委託製造、共同開發與國際授權，展現從前端智慧研發到後端高階量產的完整能量。工研院表示，台灣館團隊亦集結多家具國際市場潛力的業者，包括榮獲“Taiwan BIO Awards”的中裕、泰合、台灣醣聯，在美國矽谷“Taiwan Demo Day”獲獎的碩準生技，以及太溪、友杏、因華、台灣微脂體、懷特、永信、瑩碩、東生華等實力業者，呈現台灣在創新藥、改良型新藥與高門檻學名藥的豐碩研發成果。